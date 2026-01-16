El duro camino de Paula Badosa en el Open de Australia 2026

El torneo es clave para española para su regreso al circuito, con un exigente cuadro en el que se podrá cruzar con jugadoras de máximo nivel como Madison Keys o Aryna Sabalenka

Paula Badosa llega al Open de Australia en el puesto 26 del ranking WTA. Lo que no se esperaba la nacida en Manhattan es que iba a intentar cumplir el sueño americano en la tierra de las Antípodas después de tener que retirarse antes del final de temporada por las lesiones. Y es que a la española le ha tocado un grupo dominado el Team USA, lo que se le antoja como un camino duro.

Debutará contra Zarina Diyas

El primer paso que tendrá que dar para continuar su andadura en el Open de Australia será derrotar a Zarina Diyas, puesto número 285 del ranking. El partido tendrá lugar el próximo lunes 17 de enero, correspondiendo con la primera ronda de la competición. Un reto que simple vista parece asequible, y que no debería tener problemas para superar y pasar a la siguiente ronda. Eso sí, la cosa irá complicándose mientras van pasando las rondas.

En la segunda se las podría ver con dos top 100 que ya comienzan a complicar las cosas: Oksana Selekhmeteva (número 98) o Ella Saidel (número 78). A partir de aquí la cuesta se va empinando cada vez más, y en la tercera ronda la rival más probable sería la estadounidense Jessica Pegula, sexta en el ranking mundial.

En octavos podría verse las caras con la vigente campeona del Open de Australia, Madison Keys. Aunque se encuentra en el noveno puesto de la WTA, la americana demostró el año pasado que no se anda con chiquitas y menos cuando hay un título por medio. En cuartos la rival podría ser precisamente la cuarta clasificada, Amanda Anisimova, pudiéndole esperar en las semifinales nada más y nada menos que Iga Swiatek, la tenista polaca que compite con Sabalenka por el número 1 del mundo. Precisamente con esta última podría ser el candidata al Open de Australia, por lo que Paula Badosa podría encontrarse a su amiga en la final en el mejor de los escenarios.

Cómo llega Paula Badosa al Open de Australia

Tras un 2025 complicado por sus diversos problemas de espalda, Badosa decidió parar por completo en septiembre para empezar de cero en 2026. Un parón que le ha venido bien para volver a coger la forma física con el objetivo de proteger las vértebras y dejando madisensaciones encontradas tras volver a la competición: mientras que en Brisbane alcanzó los octavos de final, cayendo ante Elena Rybakina, en Adelaida no pasó de la primera ronda perdiendo ante Marie Bouzkova, en un partido que se le escapó físicamente.

El año pasado consiguió su mejor actuación en un Grand Slam, llegando hasta las semifinales en Melbourne, perdiendo ante su incondicional Sabalenka. Además de esa presión añadida, también debe defender los puntos que la mantienen en el top 30, ya que un resultado temprano negativo podría provocar una caída en la clasificación.