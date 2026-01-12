Durísimo golpe para Paula Badosa en Adelaida

Paula Badosa se ha estrenado en el WTA 250 de Adelaida con muchos problemas, sufriendo un duro golpe en forma de derrota ante una 'lucky loser' de la previa como Marie Bouzkova, lo que aumenta sus dudas a una semana del Open de Australia

Paula Badosa ha comenzado con muchas dudas este 2026. Después de unos meses muy duros en el que ha vivido una agonía por culpa de las lesiones, las mismas que pusieron en peligro su carrera, decidió apostarlo todo por su vuelta. Esta se produjo la semana pasada en el WTA 250 de Brisbane, donde superó la primera ronda con una victoria agónica ante Marie Bouzkova, aunque en la segunda se topó con una de las favoritas, Elena Rybakina, cabeza de serie número 5 y ganadora de Grand Slam y las ATP Finals, quien fue demasiada rival para Badosa. Aún así esta semana tenía una nueva oportunidad en Adelaida.

El problema es que las cosas han ido muy mal para la número 1 de la armada en el torneo. Sobre el papel era muy favorita en su estreno ante la misma rival de Brisbane, la checa Bouzkova, sin embargo el resultado ha sido totalmente diferente al de la semana pasada. A diferencia del partido previo, Badosa comenzó ganando el primer set por 6-3. Estaba sacando bien, fallando poco y superando a una rival a la que se le veía cansada tras los dos partidos de estos días. Sin embargo, creció y mucho a partir de ahí.

El segundo set fue el de las dudas, pues llegaron los temidos errores de la española, que poco a poco empezó a sufrir y al final se dejó por el camino el segundo set, dejando todo para el tercero y definitivo. En ese momento llegaron las dudas para ambas, pero quien lo aprovechó fue la checa, que remató la victoria con un 6-4. Todo son contratiempos para Badosa.

A Melbourne, con muchas dudas

Con esta dura derrota ante Bouzkova llegan los problemas para Paula Badosa. Este domingo arranca el Open de Australia, en el que va a ser la 26ª cabeza de serie, sin embargo, la realidad es que es una gran incógnita el como llega realmente al evento, en el que se juega mucho. La de Begur logró el año pasado un grandísimo despliegue en el que alcanzó las semifinales, lo que la colocó en el top 10 mundial, así que ahora, si no tiene un buen cambio en este primer grande del año, perderá muchos puestos en la clasificación. Aunque a la vez se puede agarrar lo que le pasó hace 12 meses, cuando en los primeros torneos del curso antes del Grand Slam, tampoco fue capaz de encontrar su tenis y llegó con dudas, las mismas que disipó muy rápido.