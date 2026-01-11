Paula Badosa repite rival en Adelaida

Paula Badosa sigue tratando de coger ritmo antes del Open de Australia y en el WTA 250 de Adelaida por lo pronto va a tener la misma rival con la que se estrenó en Brisbane, la jugadora checa Marie Bouzkova

Paula Badosa sigue afianzando su vuelta a la pista en este inicio de 2026 y el próximo paso de su recorrido es el WTA 250 de Adelaida, donde ya tiene rival, y será alguien conocido, pues se va a enfrentar a la misma jugadora contra la que debuto la semana pasada en Brisbane, la checa Marie Bouzkova. Eso sí, se trata de una jugadora menor sobre el papel, que se ha colado en el cuadro final gracias a tener suerte en el sorteo de 'lucky loser', pues la checa no pudo pasar de la fase previa, al caer en la última ronda de la misma ante la kazaja Yuliya Puntintseva.

La pasada semana en Brisbane el retorno a las pistas de Badosa se convirtió en un duelo de altísimo nivel que derivó en un convincente triunfo en la primera ronda sobre la dura checa por 6-7, 6-4 y 6-2, después de tres horas y tres minutos, tras el que acabó perdiendo más tarde en octavos de final contra la 5ª cabeza de serie y ganadora de las WTA Finals, Elena Rybakina. No obstante, esta semana en Adelaida va a tratar de repetirlo y superar a la europea para arrancar lo mejor posible el evento, este sí, el último antes del Open de Australia.

Más allá de Badosa, que por su estado no entra del todo en esta categoría, las grandes favoritas para levantar el trofeo son dos estadounidenses, Jessica Pegula y Madison Keys, primeras cabezas de serie, y junto a ella Mirra Andreeva como tercera en discordia y la rusa Ekaterina Aleksandrova cerrando el cuarteto de candidatas a alzar la corona.

Jugarse la vida en Melbourne

Para Paula Badosa el verdadero reto pasa por la próxima semana, en concreto a partir del día 18, cuando arranca en Melbourne el Open de Australia, donde defiende gran parte de los puntos que la llevaron al top 10 mundial el año pasado. Y es que en 2025 Badosa dio un gran paso al frente al llegar a semifinales con un juego brutal, logrando ese puesto entre las mejores. Si las cosas no van bien se le complicarán y mucho los próximos torneos, pues ahora mismo es la 26ª del mundo y tiene posición de cabeza de serie en los principales eventos, algo que si se deja muchos puntos por el camino perderá, viéndose obligada a enfrentarse a las mejores desde las primeras rondas.