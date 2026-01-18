Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del lunes 19 de enero

El día 2 del Australian Open ya está aquí, con el estreno de Paula Badosa y Novak Djokovic que saltarán a la pista dispuestos a darlo todo

Novak Djokovic jugará su primer partido en el Open de Australia 2026Cordon Press

El orden de juego del lunes 19 de enero para el Open de Australia 2026 ya está definido. Entre los protagonistas masculinos, destaca Novak Djokovic, rey del primer Grand Slam del año que lo ha ganado en 10 ocasiones y que el pasado año llegó hasta la semifinal del torneo. Se enfrentará al valenciano Pedro Martínez.

En el cuadro femenino, destaca la actuación de Iga Swiatek y de Cori Gauff. Pero no hay que olvidar que mañana el tenis español volverá de nuevo a intentar triunfar, con las esperadas actuaciones de Jessica Bouzas, Paula Badosa, Roberto Bautista, Jaume Munar y Alejandro Davidovich como representantes de la Armada en el día dos por la conquista de las Antípodas.

Horarios del día 2 del Open de Australia 2026

A continuación, los horarios tanto del cuadro masculino como del femenino de todos los partidos que se disputarán en el Australian Open, con horario peninsular aproximado. Debido a la diferencia horaria, muchos de los partidos se disputan de madrugada en España.

Margaret Court Arena

01:30 - Daniil Medvedev-Jesper de Jong

A continuación - Simona Waltert-Amanda Anisimova

09:00 - Donna Vekic-Mirra Andreeva

A continuación - Mattia Bellucci-Casper Ruud

John Cain Arena

01:00 - Nuno Borges-Félix Auger - Aliassime

No antes de las 03:30 -Jessica Pegula-Anastasia Zakharova

No antes de las 07:00 - Yuliia Stadorubtseva-Ajla Tomljamnovic

A continuación - Alexei Popiryn-Alexander Muller

Kia Arena

01:00 - Storm Hunter-Jessica Bouzas

A continuación - Matteo Arnaldi-Andrey Rublev

No antes de las 05:30 - Laslo Djere-Stan Wawrinka

A continuación - Barbora Krejcikova-Diana Schnaider

1573 Arena

01:00 - Magda Linette-Emma Navarro

A continuación - Juan Manuel Cerúndolo-Jordan Thompson

A continuación - Victoria Mboko-Emerson Jones

A continuación - Jiri Lehecka-Arthur Gea

ANZ Arena

01:00 - Sofia Kenin-Peyton Stearns

A continuación - Priscilla Hon-Marina Stakusic

A continuación - Thiago Tirante-Aleksandar Vukic

A continuación - Denis Shapovalov-Yunchaokete Yu

Court 5

01:00 - Ann Li-Camila Osorio

A continuación - Learner Tin-Marcos Giron

A continuación - Zarina Diyas-Paula Badosa

A continuación - Martin Damm-Valentin Vacherot

Court 6

01:00 - Elías Ymer-Alexander Shevchenko

A continuación - Alycia Parks-Alexandra Eala

A continuación - Linda Noskova-Darja Seministaja

A continuación - Adrian Mannarino-Rinky Hijkata

Court 7

01:00 - Mariano Navone-Hamad Medjedovic

A continuación - Dalma Galfi-Clara Tauson

A continuación - Brandon Nakashima-Botic van de Zandschulp

A continuación - Elise Mertens-Lalana Tararudee

Court 8

01:00 - Anna Bondar-Elizabeht Mandlik

A continuación - Junchen Shang-Roberto Bautista

A continuación - Daniel Altmier-Marin Cilic

A continuación - Renata Zarazua-Marie Bouzkova

Court 12

01:00 - Veronika Erjavec-Magdalena Freck

A continuación - Fabian Marozsan-Arther Rinderknech

A continuación - Kamil Machrzak-Jacob Fearnley

A continuación - Solona Sierra-Mouyka Uchijima

Court 13

01:00 - Emiliana Arango-McCartney Kessler

A continuación - Tommy Paul-Aleksandr Kovacevic

A continuación - Filip Misolic-Alejandro Davidovich

A continuación - Ivo Jovic-Katie Volynets

Court 14

01:00 - Petra Marcinko-Tatjana María

A continuación - Budkov Kjaer-Reilly Opelka

A continuación - Karolina Muchova-Jacquelina Cristian

A continuación - Terence Atmane-Franceso Maestrelli

Court 15

01:00 - Quentin Halys-Alejandro Tabilo

A continuación - Linda Klimovicova-Francesca Jones

A continuación - Oksana Selekhmeteva-Ella Seidel

A continuación - Jaume Munar-Dalibor Srvcina