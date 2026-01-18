Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del lunes 19 de enero
El día 2 del Australian Open ya está aquí, con el estreno de Paula Badosa y Novak Djokovic que saltarán a la pista dispuestos a darlo todo
El orden de juego del lunes 19 de enero para el Open de Australia 2026 ya está definido. Entre los protagonistas masculinos, destaca Novak Djokovic, rey del primer Grand Slam del año que lo ha ganado en 10 ocasiones y que el pasado año llegó hasta la semifinal del torneo. Se enfrentará al valenciano Pedro Martínez.
En el cuadro femenino, destaca la actuación de Iga Swiatek y de Cori Gauff. Pero no hay que olvidar que mañana el tenis español volverá de nuevo a intentar triunfar, con las esperadas actuaciones de Jessica Bouzas, Paula Badosa, Roberto Bautista, Jaume Munar y Alejandro Davidovich como representantes de la Armada en el día dos por la conquista de las Antípodas.
Horarios del día 2 del Open de Australia 2026
A continuación, los horarios tanto del cuadro masculino como del femenino de todos los partidos que se disputarán en el Australian Open, con horario peninsular aproximado. Debido a la diferencia horaria, muchos de los partidos se disputan de madrugada en España.
Margaret Court Arena
01:30 - Daniil Medvedev-Jesper de Jong
A continuación - Simona Waltert-Amanda Anisimova
09:00 - Donna Vekic-Mirra Andreeva
A continuación - Mattia Bellucci-Casper Ruud
John Cain Arena
01:00 - Nuno Borges-Félix Auger - Aliassime
No antes de las 03:30 -Jessica Pegula-Anastasia Zakharova
No antes de las 07:00 - Yuliia Stadorubtseva-Ajla Tomljamnovic
A continuación - Alexei Popiryn-Alexander Muller
Kia Arena
01:00 - Storm Hunter-Jessica Bouzas
A continuación - Matteo Arnaldi-Andrey Rublev
No antes de las 05:30 - Laslo Djere-Stan Wawrinka
A continuación - Barbora Krejcikova-Diana Schnaider
1573 Arena
01:00 - Magda Linette-Emma Navarro
A continuación - Juan Manuel Cerúndolo-Jordan Thompson
A continuación - Victoria Mboko-Emerson Jones
A continuación - Jiri Lehecka-Arthur Gea
ANZ Arena
01:00 - Sofia Kenin-Peyton Stearns
A continuación - Priscilla Hon-Marina Stakusic
A continuación - Thiago Tirante-Aleksandar Vukic
A continuación - Denis Shapovalov-Yunchaokete Yu
Court 5
01:00 - Ann Li-Camila Osorio
A continuación - Learner Tin-Marcos Giron
A continuación - Zarina Diyas-Paula Badosa
A continuación - Martin Damm-Valentin Vacherot
Court 6
01:00 - Elías Ymer-Alexander Shevchenko
A continuación - Alycia Parks-Alexandra Eala
A continuación - Linda Noskova-Darja Seministaja
A continuación - Adrian Mannarino-Rinky Hijkata
Court 7
01:00 - Mariano Navone-Hamad Medjedovic
A continuación - Dalma Galfi-Clara Tauson
A continuación - Brandon Nakashima-Botic van de Zandschulp
A continuación - Elise Mertens-Lalana Tararudee
Court 8
01:00 - Anna Bondar-Elizabeht Mandlik
A continuación - Junchen Shang-Roberto Bautista
A continuación - Daniel Altmier-Marin Cilic
A continuación - Renata Zarazua-Marie Bouzkova
Court 12
01:00 - Veronika Erjavec-Magdalena Freck
A continuación - Fabian Marozsan-Arther Rinderknech
A continuación - Kamil Machrzak-Jacob Fearnley
A continuación - Solona Sierra-Mouyka Uchijima
Court 13
01:00 - Emiliana Arango-McCartney Kessler
A continuación - Tommy Paul-Aleksandr Kovacevic
A continuación - Filip Misolic-Alejandro Davidovich
A continuación - Ivo Jovic-Katie Volynets
Court 14
01:00 - Petra Marcinko-Tatjana María
A continuación - Budkov Kjaer-Reilly Opelka
A continuación - Karolina Muchova-Jacquelina Cristian
A continuación - Terence Atmane-Franceso Maestrelli
Court 15
01:00 - Quentin Halys-Alejandro Tabilo
A continuación - Linda Klimovicova-Francesca Jones
A continuación - Oksana Selekhmeteva-Ella Seidel
A continuación - Jaume Munar-Dalibor Srvcina