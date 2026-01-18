Adiós al sueño de Guiomar Maristany en el Open de Australia

Guiomar Maristany fue la única jugadora española en pasar de la fase previa en el Open de Australia, sin embargo, su aventura en Melbourne ha terminado por la vía rápida tras ceder en dos sets ante la rusa Polina Kudermetova

Estar en el cuadro final de un Grand Slam es un sueño para muchas jugadoras profesionales y en el Open de Australia 2026 Guiomar Maristany lo ha podido cumplir. La de Barcelona fue la única de todas las españolas que pudo pasar de la fase previa del primer grande del año y tras un duro sorteo le tocó en primera ronda contra la rusa Polina Kudermetova, una rival de enjundia que tras dos sets más peleados de lo que dice el resultado ha cerrado su pase a la segunda ronda, poniendo fin al sueño de Guiomar, que aún así se va con un gran recuerdo de estos días en Melbourne.

La catalana superó de forma agónica la previa, levantandi cuatro puntos de partido contra Tatiana Prozorova, lo que le permitió estrenarse en un grande a los 26 años, pero la realidad fue dura para la 184 del mundo, que acusó la presión y aunque en los primeros juegos fue capaz de pelear de tú a tú ante la rusa, mucho más experimentada en estas instancias, con el paso de los juegos fue alejándose del sueño y al final terminó cediendo en 80 minutos por un contundente 6-3 y 6-2, aunque se va del evento 'aussie' con la satisfacción de cumplir un sueño y la sensación de que no está tan lejos de que se convierta en algo habitual.

Maria Sakkari deja su sello y Yastremska es la gran derrotada del día

En lo que se refiere al resto del cuadro una de las grandes noticias ha sido el nivel mostrado por Maria Sakkari. La griega, toda una antigua top 10 mundial, no tuvo en 2025 su mejor año, sin embargo, poco a poco empieza a reencontrarse con su nivel y por lo pronto en Australia. En su estreno se ha medido a la francesa Leolia Jeanjean, ante la que ha mostrado una versión muy dominante hasta ganar 6-4 y 6-2, permitiéndose incluso dejar algunos golpes para ver una y otra vez, como un resto cortado por fuera de la red al más puro estilo de Carlos Alcaraz o Roger Federer.

Por otro lado, la mayor sorpresa negativa de la jornada la ha protagonizado la ucraniana Dayana Yastremska, 26ª favorita, quien ha cedido en su debut frente a la rumana Elena-Gabriela Rusa por 6-4 y 7-5, en un duelo en el que el saque abandonó a la de Odesa, que se va por la puerta de atrás de Melbourne, dejando muchas dudas.