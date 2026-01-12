Jessica Bouzas es víctima de la gran sorpresa en Hobart

Jessica Bouzas sigue con la semana negra del tenis español y ha cedido en su estreno en Hobart ante una de las grandes sorpresas del evento, la australiana Taylah Preston, 205 del ranking WTA

Jessica Bouzas comenzó su año en la United Cup, en el que España no pudo pasar de la fase de grupos. Tras eso, optó por, esta semana previa al Open de Australia, estar en el WTA de Hobart, donde eso sí, las cosas le han salida del revés. La gallega ha sufrido una durísima derrota en su estreno, lo que ha hecho que ahora sus dudas antes de llegar a Melbourne se hayan multiplicado.

Bouzas era la 5ª cabeza de serie, por lo que su favoritismo ante la jugadora local Taylah Preston, número 205 mundial, era total. No obstante, la pista tenía otro planes y se ha producido una de las grandes sorpresas de este inicio de curso. Tanto que la número 2 de la armada cayó en una hora y 28 minutos por 4-6 y 6-7, en un partido en el que la debilidad de su servicio, el cuál cedió hasta en siete ocasiones, fue determinante y le costó su eliminación y el gran triunfo de la vida de Preston.

Aún le queda el dobles

Pese a tan dura derrota, Bouzas no va a decir adiós a Hobart aún. El motivo no va a ser otro que el torneo de dobles, donde la jugadora pontevedresa no suele prodigarse en exceso, pero esta vez sí. Se ha apuntado al evento junto a la italiana Elisa Cocciaretto, aunque tienen un hueso durísimo en su estreno, pues se van a medir a las terceras cabezas de serie, Eri Hozumi y Wu Fang-hsien, que sobre el papel deberían ser más fuertes. Además la italiana también está en el cuadro individual, en el que se ha estrenado este lunes con una convincente victoria ante Ayano Shimizu, por lo que su dupla con la española pasará a segundo plano.

El Open de Australia, en el horizonte

Una vez que ha sufrido esta derrota y más allá de lo que pase en el dobles, la realidad es que ahora mismo Bouzas tiene ya la mente puesta en el Open de Australia, que comienza este domingo en Melbourne y donde aspira a ser una rival incómoda. Lograr un resultado muy destacado sería una gran sorpresa, pero a lo largo de su carrera ya ha conseguido buenas victorias en grandes y por ejemplo, hace unos días venció a la número 4 del mundo, Coco Gauff, en la United Cup, por lo que el potencial existe y si tiene suerte en el sorteo y le salen las cosas, podría hacerse notar.