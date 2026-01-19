Paula Badosa comienza con buen pie en Melbourne

El tenis femenino español estaba teniendo un Open de Australia muy duro en el que todas las representantes nacionales había caído, sin embargo, quedaba la gran referente, Paula Badosa, que ha conseguido debutar con victoria y está en segunda ronda

El inicio del Open de Australia 2026 ha sido dramático para el tenis femenino español, pues ya desde la previa las cosas no estaban saliendo bien. De todas las representantes que se presentaron en Melbourne en busca de un puesto en el cuadro principal solo una lo consiguió, Guiomar Maristany, que se sumó así a Paula Badosa, Cristina Bucsa y Jessica Bouzas, las tres que por ranking entraron directamente. Sin embargo, los primeros días no han mejorado las cosas y tras las derrotas de Maristany y Bucsa en la jornada inicial, Bouzas dijo adiós a las primeras de cambio este lunes y una vez más todo quedaba en manos de Badosa.

La de Begur defiende este año todos los puntos que logró al llegar a semifinales el año pasado, lo que sumado a que el final de 2025 casi fue en blanco para ella por culpa de las lesiones, hacer un buen papel en este primer Grand Slam es clave, pues pese a la gran caída en el ranking aún mantiene el puesto 25 de la WTA, lo que le permite ser cabeza de serie en los torneos más importantes, ahorrándose debutar contra las mejores del mundo, algo que en este momento sería una complicación extra.

Debut convincente de Badosa

Por lo pronto ha comenzado con firmeza, con un convincente triunfo ante la jugadora kazaja Zarina Diyas, a la que ha superado en dos sets, 6-2 y 6-4, alcanzando por la vía rápida la segunda ronda. La catalana se reivindicó contra Diyas, invitada del torneo y con la que no había jugado nunca, lo que se notó de inicio, pues le costó empezar a coger el ritmo y eso lo aprovechó de la Begur especialmente en el primer set.

El partido se decantó muy pronto a favor de Badosa, más por el nivel -no especialmente alto- de su adversaria que por las sensaciones propias, que ya en los primeros torneos del año no fueron las mejores, pues intentó coger el ritmo necesario en el torneo de Brisbane, con una victoria sobre Marie Bouzkova que no tuvo continuidad, nampoco en Adelaida, una semana después, donde cayó en primera ronda ante la checa. Pero este lunes apenas tardó 81 minutos en superar a la kajaza y ahora la vigésima quinta raqueta mundial se queda como la única española en segunda ronda en Melbourne, donde jugará contra la rusa Oksana Selekhmetova que superó a la alemana Elle Seidel por 6-3, 3-6 y 6-0.