Novak Djokovic desafía a la lógica en Melbourne: "Mi principal motor sigue siendo la pasión por el juego"

Novak Djokovic es el rey de Australia y tiene un sueño, el 25º Grand Slam, y aunque cada vez parece más difícil conseguirlo por el nivel de alcaraz y Sinner, el serbio sigue entrando a la pista con la misma ilusión a sus 38 años

El Open de Australia comienza este domingo y va a ser el inicio de un nuevo año tenístico por todo lo alto. Tras un 2025 en el que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han repartido la gloria, siendo los más regulares y dominando el circuito como se puede apreciar en los grandes torneos. El italiano ganó Australia, Wimbledon y las ATP Finals, mientras Alcaraz, además de acabar número 1, dominó Roland Garros y US Open. Sin embargo, tras ellos la competencia ha sido escasa, pero si hay que destacar a alguien, ese es el mejor jugador de la historia, Novak Djokovic.

A sus 38 años 'Nole' sigue peleando cada torneo en el que participa y aunque le falta el empujón para batir a las dos estrellas, sigue ahí muy cerca de ellos. Cuatro grandes, cuatro semifinales en 2025, pero quiere más, ya que su sueño es lograr el 25º Grand Slam de su carrera. Pese a las dudas en torno a su físico que vienen después de retirarse de un entrenamiento a principios de semana, el de Belgrado ha disipado todas ellas siempre muy claro en su encuentro con la prensa dos días antes de debutar el lunes contra Pedro Martínez.

Pero más allá de las victorias, si hay un motivo por el que siga peleando el pista, pese a que cada vez al cuerpo le cueste más llegar allá donde quiere la cabeza, es su amor al tenis, lo que le empuja a ir más allá: "Los logros son una gran motivación, pero no la única. Mi principal motor sigue siendo la pasión por el juego, la conexión con la gente y la energía que sientes al salir a la cancha. Esa adrenalina es adictiva, casi como una droga”.

Sin presión, pero con la ambición del campeón

Hace 21 años que Nole debutó en Australia, como ha recordado alguien que ha ganado en diez ocasiones en estas pistas, pero ahora el objetivo es otro, pues ya no tiene la presión de sus mejores momentos, aunque eso sí, sigue siendo un campeón y va a pelear con sangre, sudor y lágrimas por lo máximo: "Se habla mucho del vigésimo quinto Grand Slam, pero estoy centrado en lo que hago y no en lo que podría hacer. Haber ganado veinticuatro no está mal. Siempre hay presión, pero ahora no siento esa presión de ahora o nunca, de triunfar o fracasar. Estoy feliz y agradecido de tener otra oportunidad sobre todo aquí".

De hecho, pese a las derrotas recientes ante Alcaraz y Sinner, hace precisamente 12 meses que venció a Carlitos en cuartos en Melbourne, lo que no hace si no que reforzar la teoría de que tiene tenis para conseguir lo que se proponga: "En los últimos años he jugado semifinales. Tuve una gran victoria contra Alcaraz el año pasado. Cuando estoy sano creo que puedo ganar a todos. Aún tengo motivación. Asumo que Sinner y Alcaraz están a otro nivel, pero me gustan los desafíos e intento aprovechar las oportunidades que tengo". Aunque eso sí, el empuje ya es otro y respecto a Alcaraz y Sinner le falta ya "un poco de fuerza en las piernas en los tramos finales" de los grandes torneos.