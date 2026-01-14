Sinner apunta alto en el Open de Australia y no esconde su ambición: arrebatar el trono del tenis mundial a Alcaraz

El italiano vuelve a escena en el inicio de la temporada con un mensaje claro desde Melbourne, mostrándose satisfecho con el trabajo realizado durante la pretemporada

Que Jannik Sinner desea con todas sus fuerzas recuperar el número 1 del ranking, y una buena forma de comenzar es yendo a por todas en el pistoletazo de salida del Open de Australia. Con el ojo directamente puesto en Carlos Alcaraz, el italiano no quiere dejar pasar la oportunidad de hacerse con su tercer trofeo en Melbourne, precisamente el que le falta a su rival directo.

Sinner apunta al número 1

''Volver al número uno es uno de mis grandes objetivos de la temporada, sin dudas. Va a ser complicado regresar allí, pero estoy feliz por intentarlo con todo [...] Empezar la temporada aquí siempre es genial: se respira el entusiasmo que tienen los australianos por este deporte'', comentaba ''emocionado'' en la cadena de televisión australiana Nine.

Jannik busca el tricampeonato consecutivo, algo que tan solo ha conseguido una leyenda de este campeonato como Novak Djokovic en el torneo australiano. El italiano confiesa que se siente ''muy bien físicamente'', trabajando específicamente para mejorar su slice, añadiendo más variedad a su juego de fondo: ''Sé que he entrenado genial antes de llegar aquí. La pretemporada ha sido fantástica''.

Las dudas no son una opción

''Siempre inicias la temporada con dudas, eso es lo normal en un tenista, pero también la inicio con muchísima confianza por los resultados que he logrado aquí en el pasado. Tengo muchas ganas de empezar a competir aquí'', contaba sobre el 2026, ya que el tenis es un deporte de sensaciones. El tenista a sus 24 años sabe bien que hasta que no juegue un partido oficial, con la presión que ello supone, no va a saber realmente como va a responder la unión entre el cuerpo y la raqueta. También recalcó la memoria del campe��n, en la que aunque sabe que en un pasado le ha servido para ser campeón, no debe vender la piel del oso antes de cazarlo.

También tuvo un espacio para hablar sobre la rivalidad con Carlos Alcaraz, asegurando: ''Por supuesto que piensas sobre ello, pero al mismo tiempo, si seguimos número uno y número dos, la única manera de que nos enfrentemos es en la final y queda un largo camino para llegar ahí. La rivalidad me motiva y estoy feliz de formar parte de ella''.

En la pasada temporada, el italiano y el español se repartieron los 4 Grand Slam, llevándose Alcaraz el Roland Garros en una final de más de 5 horas y el US Open con el que recupero el trono, ambos a Sinner. Por otro lado, su máximo enemigo se hizo con el Open de Australia tras vencer a Alexander Zverev y Wimbledon, donde ganó al de El Palmar. Ahora su objetivo es volver a reinar el ranking ATP, cuya corona portó durante 65 semanas consecutivas desde junio de 2024 hasta septiembre de 2025.