Golpe de realidad a Joao Fonseca: La primera derrota en primera ronda de un grande

Joao Fonseca debutó en el Open de Australia 2025 con una victoria ante Andrey Rublev que le catapultó a la fama, sin embargo, esta temporada ha debutado de forma dramático, perdiendo ante Elliot Spizzirri, en lo que es su primera derrota en primera ronda de un Grand Slam

Si echamos la vista atrás hacia el Open de Australia 2025 recordaremos que uno de los grandes momentos del torneo llegó en primera ronda y tuvo un protagonista inesperado como Joao Fonseca. El joven brasileño, aún fuera de los 100 mejores del mundo, venía de la previa y tenía un debut durísimo ante Andrey Rublev, pero en un partido para el recuerdo logró una victoria incontestable que le catapultó a la fama y aunque pese a que en segunda ronda le superó Lorenzo Sonego, dejó muy buena imagen. Todo lo contrario que este 2026, cuando ya consagrado y como cabeza de serie, el 28, ha sufrido una durísima derrota en su debut ante Elliot Spizzirri.

El brasileño jamás había perdido en la primera ronda de un Grand Slam, pero esta vez no fue capaz de oponer mucha oposición y cayó derrotado por el estadounidense en cuatro sets, 6-4, 2-6, 6-1 y 6-2. Fonseca ya venía con dudas de los torneos previos por culpa de las lesiones y esta vez lo dejó patente con esta dura derrota en la que es si segunda presencia en Melbourne, superado por un rival con poco nombre en el circuito.

Una sorpresa con nombre y apellidos

Dos horas y 41 minutos tardó Spizzirri en sacar adelante uno de los partidos más importantes de su carrera en lo que era su debut en el Open de Australia, superando el debut en un grande por segunda vez en un Grand Slam, tras hacerlo antes en el US Open 2024. Y esta mañana en Australia, a pesar de su poca experiencia en torneos de relevancia, el jugador 24 años, ubicado en el puesto 85 del ranking, aprovechó la inestabilidad de Fonseca. que llegó a Australia condicionado por su situación física y una lesión en la espalda que le hizo bajarse del torneo de Brisbane, lo que le lastró en el primer set.

El ganador de las Next Gen Finals del 2024 intentó reaccionar y dio esa sensación en el segundo set. Pero decayó otra vez y no ofreció resistencia a la mejoría y solidez de su rival, que no le dio opción, haciendo un partido muy serio en el que arpovechó las oportunidades que le daba Fonseca, que cometió más de 35 errores no forzados. Spizzirri, que obtuvo su victoria más grande en su carrera jugará en segunda ronda contra el chino Yibing Wu, que ha sorprendido en cinco sets al italiano Luca Nardi.