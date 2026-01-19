Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del martes 20 de enero | El turno de Sinner, Tsitsipas, Keys, Jódar...

La tercera jornada del Open de Australia pondrá fin a la segunda ronda y servirá para que se estrenen los dos campeones del año pasado, Jannik Sinner y Madison Keys, además de la gran promesa española, Rafa Jódar, entre otros

El Open de Australia sigue avanzando y este martes será el punto y final a la primera ronda. Tras el cambio en el que el torneo comenzó a jugarse los domingos, esta fase inicial se distribuye en tres días, lo que permite mucha más flexibilidad y abre mucho las opciones. Ya han debutado casi todos los grandes favoritos, sin embargo, este 20 de enero será el turno del posiblemente gran favorito a la victoria y campeón de las dos últimas ediciones, un Jannik Sinner que buscará repetir corona, pero por lo pronto empezará su camino ante el francés Hugo Gaston.

Además de Sinner será el momento del debut de la campeona del año pasado, Madison Keys, quien abrirá la jornada ante Oleksandra Oliynykova. También el 5º cabeza de serie, Lorenzo Musetti, se estrenará ante Raphael Collignon, aunque quizá el partido del día sea el que va a medir a Ben shelton y Ugo Humbert. La jornada también dará la bienvenida a Melbourne a Taylor Fritz, Elena Rybakina o Stefanos Tsitsipas, además de toda una excampeona como Naomi Osaka.

En cuanto al tenis español estos días han ido debutando los diferentes protagonistas, pero aún quedan tres en el cuadro masculino por hacerlo y lo harán durante la madrugada español. El primero será Carlos Taberner, que abrirá su participación en el primer turno de la pista 13 ante Lorenzo Sonego. Más tarde será el momento de Pablo Carreño, en su caso con un rival de altura como el checo Jakub Mensik. Y por último, la gran promesa, Rafa Jódar, que se estrena en el cuadro final de un grande ante un jugador que, como él, viene de la previa, el japonés Rei Sakamoto.

HORARIOS Y ORDEN DE JUEGO - OPEN DE AUSTRALIA 2026 - PRIMERA RONDA - MARTES 20 DE ENERO

Rod Laver Arena

01:30 - Oleksandra Oliynykova-Madison Keys

No antes de las 03:30 - Ben Shelton-Ugo Humbert

09:00 - Hugo Gaston-Jannik Sinner

A continuación - Naomi Osaka-Antonia Ruzic

Margaret Court Arena

01:30 - Lorenzo Musetti-Raphael Collignon

A continuación - Elena Rybakina-Kaja Juvan

09:00 - Katie Boulter-Belinda Bencic

A continuación - Shintaro Mochizuki-Stefanos Tsitsipas

John Cain Arena

01:00 Tereza Valentova-Maya Joint

A continuación - Karen Khachanov-Alex Michelsen

No antes de las 07:00 - Valentin Royer-Taylor Fritz

A continuación - Maddison Inglis-Kimberly Birrell

Kia Arena

01:00 - Shuai Zhang-Taylah Preston

A continuación - Karolina Pliskova-Sloane Stephens

A continuación - Dane Sweeny-Gael Monfils

A continuación - Grigor Dimitrov-Tomas Machac

1573 Arena

01:00 - Cristian Garin-Luciano Darderi

A continuación - Joao Fonseca-Eliot Spizzirri

A continuación - Rebecca Sramkova-Jelena Ostapenko

A continuación - Laura Siegemund-Liudmila Samsonova

ANZ Arena

01:00 - Leylah Fernández-Janice Tjen

A continuación - Christopher O'Connell-Nishesh Basavareddy

A continuación - Hubert Hurkacz-Zizou Bergs

A continuación - Daria Kasatkina-Nikola Bartunkova

Court 5

01:00 - Ashlyn Krueger-Sara Bejlek

No antes de las 02:30 - Giovanni Mpetshi Perricard-Sebastian Baez

A continuación - Rei Sakamoto-Rafa Jódar

A continuación - Partido de dobles

Court 6

01:00 - Varvara Gracheva-Viktorija Golubic

No antes de las 02:30 - Jakub Mensik-Pablo Carreño

A continuación - James Duckworth-Dino Prizmic

A continuación - Partido de dobles

Court 7

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Xinyu Wang-Anhelina Kalinina

A continuación - Luca Nardi-Yibing Wu

A continuación - Vit Kopriva-Jean Lennard Struff

Court 8

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 12

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 13

01:00 - Lorenzo Sonego-Carlos Taberner

A continuación - Lulu Sun-Linda Fruhvirtova

A continuación - Anna Kalinskaya-Sonay Kartal

A continuación - Sorana Cirstea-Eva Lys

Court 14

01:00 - Panna Udvardy-Katerina Siniakova

A continuación - Ethan Quinn-Tallon Griekspoor

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles

Court 15

01:00 - Partido de dobles

A continuación - Julia Grabher-Elisabetta Cocciaretto

A continuación - Partido de dobles

A continuación - Partido de dobles