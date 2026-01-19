Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del martes 20 de enero | El turno de Sinner, Tsitsipas, Keys, Jódar...
La tercera jornada del Open de Australia pondrá fin a la segunda ronda y servirá para que se estrenen los dos campeones del año pasado, Jannik Sinner y Madison Keys, además de la gran promesa española, Rafa Jódar, entre otros
El Open de Australia sigue avanzando y este martes será el punto y final a la primera ronda. Tras el cambio en el que el torneo comenzó a jugarse los domingos, esta fase inicial se distribuye en tres días, lo que permite mucha más flexibilidad y abre mucho las opciones. Ya han debutado casi todos los grandes favoritos, sin embargo, este 20 de enero será el turno del posiblemente gran favorito a la victoria y campeón de las dos últimas ediciones, un Jannik Sinner que buscará repetir corona, pero por lo pronto empezará su camino ante el francés Hugo Gaston.
Además de Sinner será el momento del debut de la campeona del año pasado, Madison Keys, quien abrirá la jornada ante Oleksandra Oliynykova. También el 5º cabeza de serie, Lorenzo Musetti, se estrenará ante Raphael Collignon, aunque quizá el partido del día sea el que va a medir a Ben shelton y Ugo Humbert. La jornada también dará la bienvenida a Melbourne a Taylor Fritz, Elena Rybakina o Stefanos Tsitsipas, además de toda una excampeona como Naomi Osaka.
En cuanto al tenis español estos días han ido debutando los diferentes protagonistas, pero aún quedan tres en el cuadro masculino por hacerlo y lo harán durante la madrugada español. El primero será Carlos Taberner, que abrirá su participación en el primer turno de la pista 13 ante Lorenzo Sonego. Más tarde será el momento de Pablo Carreño, en su caso con un rival de altura como el checo Jakub Mensik. Y por último, la gran promesa, Rafa Jódar, que se estrena en el cuadro final de un grande ante un jugador que, como él, viene de la previa, el japonés Rei Sakamoto.
HORARIOS Y ORDEN DE JUEGO - OPEN DE AUSTRALIA 2026 - PRIMERA RONDA - MARTES 20 DE ENERO
Rod Laver Arena
01:30 - Oleksandra Oliynykova-Madison Keys
No antes de las 03:30 - Ben Shelton-Ugo Humbert
09:00 - Hugo Gaston-Jannik Sinner
A continuación - Naomi Osaka-Antonia Ruzic
Margaret Court Arena
01:30 - Lorenzo Musetti-Raphael Collignon
A continuación - Elena Rybakina-Kaja Juvan
09:00 - Katie Boulter-Belinda Bencic
A continuación - Shintaro Mochizuki-Stefanos Tsitsipas
John Cain Arena
01:00 Tereza Valentova-Maya Joint
A continuación - Karen Khachanov-Alex Michelsen
No antes de las 07:00 - Valentin Royer-Taylor Fritz
A continuación - Maddison Inglis-Kimberly Birrell
Kia Arena
01:00 - Shuai Zhang-Taylah Preston
A continuación - Karolina Pliskova-Sloane Stephens
A continuación - Dane Sweeny-Gael Monfils
A continuación - Grigor Dimitrov-Tomas Machac
1573 Arena
01:00 - Cristian Garin-Luciano Darderi
A continuación - Joao Fonseca-Eliot Spizzirri
A continuación - Rebecca Sramkova-Jelena Ostapenko
A continuación - Laura Siegemund-Liudmila Samsonova
ANZ Arena
01:00 - Leylah Fernández-Janice Tjen
A continuación - Christopher O'Connell-Nishesh Basavareddy
A continuación - Hubert Hurkacz-Zizou Bergs
A continuación - Daria Kasatkina-Nikola Bartunkova
Court 5
01:00 - Ashlyn Krueger-Sara Bejlek
No antes de las 02:30 - Giovanni Mpetshi Perricard-Sebastian Baez
A continuación - Rei Sakamoto-Rafa Jódar
A continuación - Partido de dobles
Court 6
01:00 - Varvara Gracheva-Viktorija Golubic
No antes de las 02:30 - Jakub Mensik-Pablo Carreño
A continuación - James Duckworth-Dino Prizmic
A continuación - Partido de dobles
Court 7
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Xinyu Wang-Anhelina Kalinina
A continuación - Luca Nardi-Yibing Wu
A continuación - Vit Kopriva-Jean Lennard Struff
Court 8
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
Court 12
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
Court 13
01:00 - Lorenzo Sonego-Carlos Taberner
A continuación - Lulu Sun-Linda Fruhvirtova
A continuación - Anna Kalinskaya-Sonay Kartal
A continuación - Sorana Cirstea-Eva Lys
Court 14
01:00 - Panna Udvardy-Katerina Siniakova
A continuación - Ethan Quinn-Tallon Griekspoor
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles
Court 15
01:00 - Partido de dobles
A continuación - Julia Grabher-Elisabetta Cocciaretto
A continuación - Partido de dobles
A continuación - Partido de dobles