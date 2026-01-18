Carlos Alcaraz pone en valor a Samu López: ''No ha tenido el reconocimiento que se merece''

El murciano arrancó el Open de Australia 2026 con victoria y tras el partido quiso reivindicar a quién considera clave en su nueva etapa: ''es el mejor entrenador del mundo''

Carlos Alcaraz ha comenzado con buen pie el año, ganando sin grandes complicaciones a Adam Walton con un contundente 6-3. 7-6 (2), 6-2. El murciano demuestra que aún tiene mucha tela por cortar, adaptándose a la perfección con los entrenamientos en solitario de Samu López tras la ruptura con el entrenador que le ha visto llegar a lo más alto en el mundo del tenis: Juan Carlos Ferrero. El número 1 del mundo no ha podido evitar dedicarle unas palabras a su actual técnico justo después de la victoria en esta primera ronda del cuadro principal, reconociendo el mérito del alicantino y asegurando que es ''el mejor entrenador del mundo''.

Carlos Alcaraz elogia a Samu López

La primera victoria en Melbourne siempre es especial para el de El Palmar, que si ganase este título en este año o el siguiente se convertiría en el tenista más joven de la historia en conseguir los cuatro Grand Slams. Comenzó admitiendo que ''cada persona, cada entrenador, es diferente'' y que ''unos te aportan una cosa, y otros, otras''.

''Samu no ha sido número 1 ni tenista profesional de haber estado en el Top, pero es un grandísimo técnico. No ha tenido el reconocimiento que merecía'', comentaba sobre López añadiendo que le han querido ''colocar muchos entrenadores''. Esto último no le ''parece justo'' ya que es ''uno de los mejores o el mejor entrenador que hay ahora mismo''. Incluso afirma que ''lo que te aporta es algo que no muchos entrenadores te pueden aportar''.

Un saque mejorado

Le preguntaron en la rueda de prensa tras este primer partido cuáles eran las sensaciones con el nuevo saque, admitiendo que ''no ha sido un cambio donde nos sentamos para hablar de cambiarlo, sino que es un cambio que surge así y me he encontrando muy cómodo, con el objetivo de hacerlo sin fuerza, con mucha calma y mucha tranquilidad en el movimiento''. Añadió que en el partido ''ha demostrado que es una gran arma'' que no duda en ir ''mejorando con el paso del tiempo''.

Ya pensando en la próxima ronda, también contó en lo que hará en los dos días que se le vienen por delante de descanso: ''Mañana seguro que no descansaré. Tengo planificado entrenar por la mañana, pero quiero ir a jugar un poco al golf. Son dos días importantes para recuperar de cara al próximo partido'', sosteniendo también que adaptarse ''ritmo de la competición'' es lo que más le cuesta.