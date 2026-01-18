Carlos Alcaraz ya tiene rival en la segunda ronda del Open de Australia 2026

Carlitos continúa su camino en el Australian Open tras un debut sólido, preparándose ya para enfrentarse a un veterano del circuito: Yannick Hanfmann

Carlos Alcaraz ya se ha metido de lleno en la competición, concentrado en ganar su primer Open de Australia. Un Grand Slam con mucho significado para él, ya que es el único que le falta para completar la colección. La aventura en las Antípodas llega apenas un mes después de su ruptura profesional con Juan Carlos Ferrero, por lo que es también crucial para demostrar la adaptación con Samu López.

Yannick Hanfmann, en el punto de mira de Alcaraz

Carlitos no ha tenido problemas ante el australiano Adam Waltom, al que ha ganado 6-3, 7-6 (2) y 6-2 tras un partido que estrenaba la sección nocturna del Open de Australia. El número uno ya sabe también quién será su próximo rival, Yannik Hanfmann. El alemán se encuentra en el puesto 102 del ranking a sus 34 años, siendo un rival veterano diestro y con revés a dos manos. Es un jugador bastante completo, con un buen servicio y golpes consistentes desde el fondo de la pista.

En la primera ronda, Hanfmann se ha enfrentado a Zachary Svajda en cuatro sets, llevándose la victoria 7-5, 4-6, 6-4, 7-6. A Carlos Alcaraz se ha enfrentado previamente en el torneo ATP 500 de Pekín en 2023, ganando el murciano sin ningún problema, por lo que los antecedentes le sonríen. Eso sí ha logrado victoria sobre jugadores top 10 como Stefano Tsitsipas, Andrey Rublev o Taylor Fritz, lo que le hace un rival temible si coge la delantera. Pese a su extensa carrera, aún no ha ganado ningún título ATP.

Hanfmann padece de discapacidad auditiva

El alemán nació con una discapacidad auditiva que le permite escuchar un 60%, aunque curiosamente no juega con audífono. Esto no le ha impedido competir al máximo nivel profesional desde 2015, de hecho, prefiere el silencio en la pista. Las veces que ha jugado con la prótesis auditiva ha declarado que no soporta el cambio tan grande que supone.

Curioso es el origen de su nombre, ya que su nombre de pila se lo pusieron sus padres en honor a la leyenda del tenis Yannick Noah, que ganó el Roland Garros en 1983. Además, al igual que la promesa española Rafa Jódar, Hanfmann optó por el camino universitario en Estados Unidos antes de saltar al profesionalismo, al que dio el paso a los 23 años. Una edad tardía para los estándares del tenis actual, pero durante su etapa cumpliendo el sueño americano, ayudó a su equipo a ganar dos títulos nacionales.