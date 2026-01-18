Open de Australia 2026 | Todos los resultados de la jornada del 18 de enero

La primera jornada del Open de Australia ya es historia y ha traído los debuts de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka y muchos más

El Open de Australia ya está en marcha después de una jornada inicial de mucho nivel en el que los dos números 1, Carlos Alcaraz en el cuadro masculino y Aryna Sabalenka en el femenino, han hecho valer su favoritismo con dos grandes victorias en la sesión nocturna. También Alexander Zverev, tercer favorito, ha superado un estreno más que complicado contra Gabriel Diallo y otro top ten como Aleksandr Bublik ha superado la primera ronda sin problema. En lo que a derrotas se refiere la más llamativa es la de Flavio Cobolli, aquejado de problemas gastrointestinales.

Para el tenis español no ha sido la mejor de las jornadas, pues más allá de la victoria de Carlitos Alcaraz, ni Guiomar Maristany ni Cristina Bucsa han sido capaces de superar sus primeras rondas. En el caso de la catalana, procedente de la previa y que debutaba en un grande, no ha sido capaz de hacer frente a Polina Kudermetova. Mientras que la cántabra ha dicho adiós al sufrir el dominio de una de las grandes favoritas del cuadro, Elina Svitolina.

Todos los resultados de la jornada del 18 de enero en el Open de Australia

Resultados cuadro masculino (1ª ronda)

Carlos Alcaraz (ESP/1) a Adam Walton (AUS) 6-3, 7-6 (2), 6-2

Yannick Hanfmann (ALE) a Zachary Svajda (USA) 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (3)

Michael Zheng (USA) a Sebastian Korda (USA) 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 (0), 6-3

Corentin Moutet (FRA/32) a Tristan Schoolkate (AUS) 6-4, 7-6 (1), 6-3

Alexander Bublik (KAZ/10) a Jenson Brooksby (USA) 6-4, 6-4, 6-4

Marton Fucsovics (HUN) a Camilo Ugo Carabaelli (ARG) 7-6 (5), 6-1, 6-2

Tomás Etcheverry (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4

Arthur Fery (GBR) a Flavio Cobolli (ITA/20) 7-6 (1), 6-4, 6-1

Frances Tiafoe (USA/29) a Jason Kubler (AUS) 7-6 (4), 6-3, 6-2

Francisco Comesaña (ARG) a Patrick Kypson (USA) 6-2, 6-3, 3-6, 6-3

Alexander Zverev (ALE/3) a Gabriel Diallo (CAN) 6-7 (1), 6-1, 6-4, 6-2

Emilio Nava (USA) a Kyrian Jacquet (FRA) 6-2, 7-5, 6-7 (5), 4-6, 7-6 (10-6)

Cameron Norrie (GBR/26) a Benjamin Bonzi (FRA) 6-0, 6-7 (2), 4-6, 6-3, 6-4

Francisco Cerúndolo (ARG/18) a Zhizhen Zhang (CHN) 6-3, 7-6 (0), 6-3

Damir Dzumhur (BIH) a Liam Draxl (CAN) 7-5, 6-0, 6-4

Jaime Faria (POR) a Alexander Blockx (BEL) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Resultados cuadro femenino (1ª ronda)

Aryna Sabalenka (BLR/1) a Tiantsoa Rakotomanga (FRA) 6-4, 6-1

Zhuoxuan Bai (CHN) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-4, 2-6, 7-6 (12-10)

Anastasia Potapova (AUT) a Suzan Lamens (PB) 3-6, 7-5, 6-2

Caty McNally (USA) a Himeno Sakatsume (JPN) 6-3, 6-1

Emma Raducanu (GBR/28) a Mananchaya Sawangkaew (TAI) 6-4, 6-1

Polina Kudermetova (UZB) a Guiomar Maristany (ESP) 6-2, 6-3

Zeynep Sonmez (TUR) a Ekaterina Alexandrova (RUS/11) 7-5, 4-6, 6-4

Yulia Putintseva (KAZ) a Beatriz Haddad Maia (BRA) 3-6, 7-5, 6-3

Elsa Jacquemot (FRA) a Marta Kostyuk (UCR/20) 6-7 (4), 7-6 (4), 7-6 (10-7)

Jasmine Paolini (ITA/7) bat Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-1, 6-2

Olga Danilovic (SRB) a Venus Williams (USA) 6-7 (5), 6-3, 6-4

Hailey Baptiste (USA) a Taylor Townsend (USA) 6-3, 6-7 (3), 6-3

Elina Svitolina (UCR/12) a Cristina Bucsa (ESP) 6-4, 6-1

Talia Gibson (AUS) a Anna Blinkova (RUS) 6-1, 6-3

Elena Gabriela Ruse (RUM) a Dayana Yastremska (UCR/26) 6-4, 7-5

Maria Sakkari (GRE) a Léolia Jeanjean (FRA) 6-4, 6-2