Carlos Alcaraz y Joao Fonseca tienen una cita en Brasil

Carlos Alcaraz y Joao Fonseca aún no han comenzado el curso 2026, sin embargo, ya han cerrado una fecha para enfrentarse dentro de 12 meses en una exhibición en casa del carioca

Carlos Alcaraz está viviendo unas semanas intensas en las que acaba de comenzar su pretemporada en Murcia junto a Flavio Cobolli, pero la noticia no es esa, si no el adiós de Juan Carlos Ferrero como su técnico, lo que hará que desde este inicio de temporada sea Samu López, hasta ahora el segundo del ex número 1, quien asuma el mando de la carrera del murciano. Juntos van a ir a por el primer gran objetivo de 2026, el Open de Australia, que comienza en Melbourne el próximo 18 de enero. No obstante, aún con la campaña a días de arrancar, el líder de la ATP está ya empezando a perfilar detalles de la post temporada, como una exhibición junto a Joao Fonseca el 12 de diciembre en São Paulo, es decir, dentro de casi 12 meses.

El brasileño, quizá la gran promesa del tenis mundial, es un gran reclamo en cualquier parte del mundo, pero en su país lo es incluso más, como demuestran que cada vez que salta a la pista lo siguen miles y miles de cariocas, convirtiendo sus partidos en casi duelos de Copa Davis. Por eso mismo van a tener una oportunidad de oro de ver a su ‘niño’ enfrentarse contra el mejor jugador del mundo, en un partido que casi con total seguridad se va a repetir en muchas ocasiones en los grandes torneos. De hecho, ya se enfrentaron este 2025 en una exhibición en Miami.

Polémica con las exhibiciones

Si algo ha tenido Alcaraz en los últimos años por culpa de las exhibiciones es muchas polémicas. El murciano es un asiduo de este tipo de partidos, porque como el mismo ha dejado claro varias veces, apenas le generan desgaste y con un poco de entrenamiento los afronta con mucha más tranquilidad que un torneo normal, además de que le generan pingües beneficios. Una buena muestra es este curso, cuando en el tramo final ha disputado una en Nueva Jersey ante Frances Tiafoe y la mencionada con Fonseca en Miami, sin olvidar torneos ‘extraoficiales’ como la Laver Cup y la Six Kings Slam. Además de la que tiene el 7 de enero contra Jannik Sinner.

Pero por lo que parece y más allá del cambio de entrenador, parece que esta tónica va a mantenerse y que el partido ante Fonseca en Brasil es solo una pequeña muestra. Ahora falta si aprovechando ese viaje hasta Latinoamérica aprovecha para cerrar nuevas fechas y seguir expandiendo el tenis a lo largo y ancho del globo terráqueo.