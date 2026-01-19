Djokovic demuestra que sigue imparable en Melbourne y advierte: ''Estoy fresco y muy motivado''

El serbio dejó claro después de su debut en el Open de Australia 2026 que empieza el camino por el Grand Slam en plenitud mental, firmando una victoria que refuerza su candidatura al título

Novak Djokovic es el rey indiscutible de Mebourne Park, con una historia de dominio absoluto del Open de Australia. De hecho, actualmente es el jugador masculino con más títulos en la historia del torneo y de hecho, esta misma mañana ha conseguido su victoria número 100 tras vencer al español Pedro Martínez en la primera ronda de 2026. Nunca ha perdido una final en este torneo, dominando con una efectividad del 100%: las 10 veces que ha llegado a la última fase de este Grand Slam, las ha ganado.

Djokovic, motivado tras su victoria 100 en el Open de Australia

No todos los días se cumplen 100 victorias en un Grand Slam, y el serbio ya lo ha hecho en tres de ellos. Se convierte en el primer hombre capaz de firmar 100 victorias el trio de grandes formado por Wimbledon, Roland Garros y ahora el Open de Australia. Tras el partido contra Martínez, Djokovic recalcó este logro: ''Es bonito ser centurión con esos números. Hacer historia es una gran motivación, especialmente en los últimos cinco o 10 años de mi carrera. Una vez tuve la oportunidad de hacer historia, me sentí todavía más inspirado a jugar el mejor tenis''.

También aseguró que se sentía ''muy fresco y muy motivado'', aunque no más que otros años pero con una buena actitud: ''Sabía que esta noche iba a tener más tiempo que contra otros jugadores desde el fondo de la pista y lo aproveché al máximo para ser muy agresivo y marcar el ritmo del juego. ¿Si hoy estuve más fresco que cualquier otro año de la última década? Creo que no. Generalmente, estoy fresco cuando juego las primeras rondas aquí, prácticamente todos los años''.

La alegría de jugar en el viejo conocido

A sus 38 años, ha igualado el récord de participaciones sen el Abierto de Australia en modalidad individual masculina, disputando el torneo en 21 ocasiones desde su debut en 2005. Este logro solo lo tenia Roger Federer, que llegó a bautizar este campeonato como el Slam de la Felicidad. Y como no, eso el serbio siente la nostalgia cada vez que va a jugar en Melbourne: ''El hecho de que mis mejores resultados hayan sido precisamente en este Grand Slam y en esta pista, sin duda despierta recuerdos y sensaciones que aportan una inspiración adicional cada vez que salto a la cancha''.

Un Novak Djokovic que disfruta de cada minuto en este torneo en el que va a por todas: ''Es mucho más bonito competir cuando tienes apoyo. En cuanto al público australiano, para mí es impredecible: hubo años en los que me apoyaron y otros en los que no. Pero lo más importante es que yo mantenga el nivel de concentración y rendimiento como el de esta noche, y entonces todo valdrá la pena''.