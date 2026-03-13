Rybakina sigue ganando y ya está por delante de Swiatek

La victoria de Elena Rybakina ante Jessica Pegula en Indian Wells tiene doble premio, pues con la derrota de Iga Swiatek ante Elina Svitolina, la kazaja es nueva número 2 del mundo

El tenis femenino está en un momento de claro cambio de tendencias debido a que un actor tan importante como su número 1, Aryna Sabalenka, sigue imponiendo se ley, sin embargo, detrás de ella hay una rivalidad total por alcanzarla. En los últimos años ha sido Iga Swiatek quien ha tenido ese rol de segunda gran estrella, pero ahora eso ha cambiado. El WTA 1000 de Indian Wells ha sido un punto de inflexión y tras la derrota de la polaca en cuartos de final hay nueva número 2 del mundo, Elena Rybakina. La campeona del Open de Australia tiene premio a sus últimos meses y ahora buscará asaltar la corona de Sabalenka.

El desierto de Coachella ha sido juez y parte de esta lucha en la que la mano ejecutora tiene nombre y apellidos, los de Elina Svitolina. La veterana jugadora ucraniana ha superado en un gran partido a Swiatek. La 9ª cabeza de serie entró mucho mejor al duelo, ganando la primera manga con contundencia por 6-2, sin embargo, perdió ese fulgor en su juego, dando opciones a la de Varsovia, que entró de lleno al partido poniendo la igualdad con un 6-4. Todo quedaba para decidirse en la manga final, donde de nuevo Svitolina volvió a mandar y con otro 6-4 selló la victoria.

El primer paso estaba dado, pero a Rybakina le quedaba rematarlo y eso pasaba por superar en el último partido de cuartos de final a la 5ª cabeza de serie, Jessica Pegula. Y lo hizo a lo grande, con un tenis potente, un saque dominador y sin dar opción alguna a la de Búfalo, especialmente tras un primer set casi perfecto que se cerró con un 6-1. Aunque en el segundo se igualaron las tornas y necesitó del desempate, donde ahí sí, impuso su nivel, cerrando el partido.

Con el trabajo hecho, un puesto en la final en juego

Ahora Rybakina y Svitolina serán protagonistas de la jornada de semifinales, pues después de ganar a Pegula y Swiatek buscarán seguir avanzando y colarse en la final. La ucraniana quiere pelear por un torneo de los más importantes del año tras ganar a Swiatek, mientras que Rybakina tiene aún más sed de victoria. Todo ello en busca de colarse en un duelo titular donde su rival saldrá de la primera semifinal, que va a enfrentar a Aryna Sabalenka ante la gran sorpresa de la semana, la checa Linda Noskova.