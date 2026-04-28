Tsitsipas toca fondo y Casper Ruud lo celebra

El griego deja escapar un partido ganado ante Casper Ruud y permite al noruego seguir defendiendo su título en el Mutua Madrid Open; Lehecka y Fils se citan en cuartos y Sinner sigue imparable

Un partido entre Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas, hace dos o tres años, sería posiblemente unos cuartos de final o semifinales, como poco de un Master 1.000. De hecho, fue en 2024 la final de Montecarlo. Sin embargo, el noruego está luchando por alcanzar las semifinales y evitar ssalir del Top-20 y el griego, gracias a que ha logrado ganar tres partidos aquí aparece provisionalmente como 75 del mundo y peligraba su presencia entre los cien mejores.

No obstante, sigue siendo un partido muy llamativo y en el Mutua Madrid Open 2026 se ha podido comprobar. Ruud podrá seguir peleando por defender su corona o, como poco, por seguir entre los 20 mejores del mundo. Y lo hace gracias a que ha logrado salvar dos bolas de partido frente a Tsitsipas.

El descenso en la confianza del griego, en los últimos tiempos, se hace patente y quedó reflejada cuando, en el tercer set, tuvo un 5-3 y 15-40 a favor para haber cerrado el partido. Y éste acabó escapándosele.

Hasta ese momento, Tsitsipas había demostrado la misma mejoría de los primeros partidos, en especial ante Dani Mérida, donde recordó por momentos a aquel jugador que disputó la final de Roland Garros y que fue el 3º del mundo no hace demasiado tiempo.

Aunque cedió el primer set en el 'tie break', Tsisipas se rehizo a tiempo para devolverle el mismo resultado en la segunda manga. En la tercera aprovechó la inercia favorable para poner el partido de cara, pero ahí se 'asustó' y Casper Ruud sobrevivió. Llegó a un nuevo 'tie break' y ganó en tres horas por 7-6(4), 6-7(2) y 7-6(3).

Jannik Sinner logra su vigésima victoria seguida

En los otros partidos disputados hasta ahora en la novena jornada del Mutua Madrid Tenis 2024 se pudo ver la esperada victoria de un Jannik Sinner que jugará este jueves (16:00 horas) ante el español Rafa Jódar, que ha superado al checo Vit Kopriva.

Ante Cameron Norrie, Sinner sumó su vigésima victoria seguida en lo que va de 2026. Y lo hizo además de forma rotunda, por 6-2 y 7-5. De momento le sirve para igualar su techo en el Masters 1000 de Madrid, los cuartos de final, pero está claro que es el gran favorito.

Lehecka da la sorpresa y llega Aryhur Fils

Más aún cuando por la parte alta del cuadro ha caído una de las alternativas más serias que quedaban, su compatriota Lorenzo Musetti. Lo ha hecho ante el checo Jiri Lehecka, que es un auténtico peligro con las características de Madrid y que derrotó por un doble 6-3 al italiano.

La dureza de esa parte alta es que, después de dejar atrás a Musetti, se enfrenta a otro rival que, si por ránking no parece tan duro, sí lo es por su momento de forma.

Arthur Fils se ha adaptado rápidamente y tras ganar el Conde de Godó hace apenas nueve días, ha rendido al mismo nivel en Madrid y, en octavos de final, se ha deshecho del argentino Tomás Etcheverry por 6-3 y 6-4. Lehecka y Fills se cruzarán el jueves con el premio de las semifinales ante Sinner o Jódar.