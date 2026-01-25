Carlos Alcaraz ya tiene rival en los cuartos de final del Open de Australia 2026

El ídolo local será el rival a batir por Carlos Alcaraz, que ha conseguido entrar en los cuartos de final tras uno de los partidos en los que más temple ha demostrado

Álex de Miñaur está disfrutando del Open de Australia por todo lo alto como la mayor esperanza del país anfitrión. Hoy mismo ha vencido al kazajo con un contundente 6-4, 6-1, 6-1, siendo esta su victoria más rápida del campeonato y demostrando que aún tiene cuerda para rato. El que también tiene mucho que dar es Carlos Alcaraz, que no ha tenido problemas en superar a Tommy Paul en su partido más maduro de la temporada, lo que avecina un buen encuentro el próximo martes entre el número 6 del mundo y el número 1 en el que cualquier cosa puede pasar.

De Miñaur va a por todas en los cuartos de final

Carlos Alcaraz ya se prepara para el siguiente encuentro del Australian Open, que ya ha pasado su ecuador. El rival a batir es Alex de Miñaur, del que ha hablado Bublik tras la derrota del día de hoy en octavos de final: ''Supongo que el siguiente paso es estar cerca de ganar un Grand Slam, así que tendremos que ver qué pasa con los resultados en este Open de Australia y en el resto de Grand Slams. Pero sí, creo que hoy ha jugado un gran partido. Las condiciones no me favorecían mucho''.

De hecho el australiano ha confesado que no tiene miedo de luchar con los actuales reyes del tenis mundial, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Con este último se ha enfrentado en un total de 6 ocasiones, y el marcador se inclina en 5 de ellas para el murciano:

Barcelona 2022 (Semis): Tierra batida, Alcaraz, 6-7, 7-6, 6-4

Tierra batida, 6-7, 7-6, 6-4 Queen's 2023 (Final): Hierba, Alcaraz, 6-4, 6-4

Hierba, 6-4, 6-4 Rotterdam 2025 (Final): Dura (i), Alcaraz, 6-4, 3-6, 6-2

Dura (i), 6-4, 3-6, 6-2 Barcelona 2025 (Cuartos): Tierra batida, Alcaraz, 7-5, 6-3

Tierra batida, 7-5, 6-3 United Cup 2025: Dura, De Miñaur, 6-4, 6-4

Dura, 6-4, 6-4 ATP Finals (RR): Dura, Alcaraz, 7-6, 6-2

La única victoria de De Miñaur fue a principios de 2025 en la United Cup, en suelo australiano, lo que puede ser una especie de señal para una de sus estrellas locales. Un rival bien conocido para Carlos Alcaraz, cuyo primer partido en Barcelona 2022 fue recordado como uno de los mejores de ese año, durando casi 4 horas. Eso sí, será la primera vez que se enfrenten en un Grand Slam, con un calor extenuante y en formato de 5 sets, lo que pondrá a prueba la resistencia de ambos que son posiblemente los dos jugadores más rápidos del circuito. El partido se jugará el martes 27 de enero aunque el horario aún está por definir.