Alcaraz despierta al monstruo en Melbourne y ya mira los cuartos: ''Tendré que adaptar mi tenis''

Carlitos brilló en octavos con su mejor versión hasta ahora en el Open de Australia, combinando un saque demoledor y una derecha letal para imponerse en tres sets a Tommy Paul

Que buen partido dejó Carlos Alcaraz ante Tommy Paul, demostrando que ya tiene la vista puesta en pasar las rondas hasta llegar a la final por su tan ansiado trofeo del Open de Australia. Un partido que quedó 7-6, 6-4 y 7-5 y en el que el estadounidense tuvo las capacidades anuladas por el gran juego del murciano. Ahora ya señala con el dedo el próximo martes, día señalado en el calendario al ser en el que se enfrentará a Bublic o a Minaur por pasar a semifinales.

Alcaraz no lo tendrá fácil el martes

El calor es buena compañera en un playa paradisiaca, pero no durante un partido de tenis. Solo hay que echar la vista atrás un día y ver como Sinner casi abandona debido a un bajó propiciado por los más de cuarenta grados de temperatura en Melbourne: ''Tienes que adaptarte a ello. No puedo controlar las cosas que no puedo controlar. El martes hará mucho calor y, seguramente, el techo se cierre'', comenzaba Carlos Alcaraz en la rueda de prensa post partido.

''Tendré que adaptar mi tenis a jugar con techo y no me quedará otra que aceptarlo. Espero que no me afecte demasiado a mi juego. Intentaré no pensar en ello. Esa será mi mentalidad para el partido, no sé si cambiará luego, pero así lo intentaré'', finalizaba consciente de que no va a ser un encuentro sencillo aunque aún no conozca al rival.

El famoso saque de Djokovic

También contestó preguntas sobre esa técnica inspirada en el saque de Novak Djocovic, una habilidad que le ha costado controlar: ''No es el saque más rápido de todos, pero es súper preciso. Es muy difícil de leer. Realmente difícil. Lo pone muy cerca de las líneas y su pelota se desliza mucho cuando golpea las líneas. Es muy difícil de devolver. Eso es lo que hace que su saque sea tan bueno, aunque no sea el más rápido. A veces, es mejor tener más precisión que velocidad''.

También hubo otro momento que hizo que se papara fortuitamente en medio de un tiebreak, una situación que desgraciadamente ya había vivido en otros encuentros, pudiendo ser propiciado también por las altas temperaturas de Australia en estas fechas: ''Ya he estado en esa situación antes. Lo primero es la salud de la persona que se sintió mal. Cuando vimos que se encontraba mejor, intenté mantenerme activo de nuevo porque en un tiebreak cada punto es importante. Hice buenos puntos tras el regreso y no me fue difícil volver a concentrarme''.