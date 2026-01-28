Pegula critica la falta de privacidad en el Open de Australia tras su pase a semifinales

La estadounidense se clasificó para las semifinales del Australian Open 2026, u tras su victoria, no dudó en criticar la excesiva presencia de cámaras en el torneo vulnerando la privacidad de las jugadoras

Jessica Pegula ofreció unas declaraciones contundentes tras vencer a Amanda Anisimova por 6-2, 7-6 (1) en los cuantos de final. La norteamericana destacó su satisfacción por el rendimiento y la calma demostrada en la pista, pero también aprovechó para denunciar lo que ella considera como un exceso de control mediático. La tenista insistió en la necesidad de establecer límites claros en la cobertura de los torneos pero sin dejar de ofrecer contenido a los aficionados.

Pegula y la incomodidad de estar mediáticamente expuesta

El pasado martes, Coco Gauff fue derrotada en dos sets por Svitolina en menos de una hora, lo que provocó la furia de la estadounidense que acabó rompiendo la raqueta tras el partido. La grabación de estas imágenes ha generado opiniones entre las tenistas, entre ella Jessica Pegula que dijo las siguientes palabras en rueda de prensa: ''No me gusta nada que haya cámaras por todas partes, nos graban en todas partes salvo en el vestuario. Me parece totalmente innecesario, vulnera nuestra privacidad. Tenemos que denunciar esta situación, es necesario cambiarlo''.

''Estoy a favor de brindar contenido a los fans más allá de los partidos, pero esto es demasiado'', concluía la tenista que abre un debate sobre la privacidad y el seguimiento de las cámaras, que a veces puede llegar a ser algo invasivo según comenta.

El partido ante Anisimova, una demostración de su nivel

Pegula habló sobre cómo fue el transcurso del encuentro ante Anisimova, por el que se muestra bastante feliz: ''Estoy muy contenta con mi rendimiento. He sacado bien durante todo el partido, escogí los golpes adecuados y evité toda frustración cuando las cosas no me fueron bien. He mostrado una gran resiliencia. Sabía que iba a ser un gran desafío ganar a Amanda, pero tenía claro cómo debía jugar y confiaba mucho en mis posibilidades. Confiar en mi plan de juego ha sido determinante para conseguir esta gran victoria''.

También admite estar contenta con su evolución: ''Durante mi carrera, he perdido muchas veces en cuartos de final. Fue muy frustrante, pero siento que cada derrota me ayudó a mejorar de forma constante. El nivel general del circuito es más alto actualmente. Considero que ha sido clave entender cómo debía trabajar para ser mejor tenista, centrarme en pequeños detalles. No he trabajado más que antes, sino de manera más eficiente''. Aunque tiene clara cual ha sido la clave: ''Me ha ayudado mucho mi personalidad. No soy una persona demasiado emocional, nunca entro en pánico si las cosas van mal y no me enfado demasiado''.