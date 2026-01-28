Djokovic desafía al relevo generacional: ''Sinner y Alcaraz son mejores que yo, pero no me rendiré''

El serbio compareció con gesto serio tras avanzar a semifinales en Melbourne y no esquivó la realidad: reconoce que necesita subir su nivel y avisa que no piensa rendirse en la pelea por otro Grand Slam

Quién le iba a decir a Djokovic hace una semana que iba a llegar a las semifinales del Open de Australia jugando un partido menos y otro a medias. Es una auténtica locura y más en fases tan avanzadas, no ganando ningún set en este partido. Pero el destino es así, a veces asesta golpes mortales en la competición, como el que le dio primero a Jakub Mensik y después a Lorenzo Musetti. Y otra veces simplemente deja que fluya y que el tenista que más veces ha ganado el primer Grand Slam del año se vuelva a acercar a él.

Djokovic habla sobre la retirada de Musetti

Sin entrar en muchos detalles, el serbio contó en la rueda de presa post-partido cuando empezó a darse cuenta de que el italiano no estaba jugando a su máximo nivel: ''Sinceramente, la primera vez que me pareció verle con limitaciones fue al inicio del tercer set, pero he hablado con miembros de su equipo y me aseguran que se hizo la lesión en el segundo parcial. No me pareció que afectara nada a su tenis, así que supongo que sería algo que fue empeorando''.

''No tengo problemas físicos importantes más allá de la ampolla en un pie. Todavía no supone un obstáculo para desplazarme como quiero por la pista y jugar al máximo'', comentaba sobre las curas que le hizo asistencia médica en la pista justo antes de la desafortunada -afortunada para el serbio- lesión de Musetti. ''El tenis es un deporte muy físico, lo que ha sucedido con Lorenzo lo demuestra. Él fue el mejor, estaba cerca de ganar, pero todo cambió. En un deporte de equipo nunca hubiera sucedido algo como lo de hoy, por eso el tenis es tan desafiante. Llevamos nuestro cuerpo al límite, conozco la sensación que tiene ahora Musetti porque la he sufrido varias veces'', concluía sobre su rival en cuartos de final.

Subir el nivel para competir con Sinner y Alcaraz

Novak Djokovic a sus 38 años es consciente de sus limitaciones, asegurando que Musetti ha sido mejor que él hoy a pesar de que el resultado diga otra cosa: ''Ha sido espectacular el nivel de juego de Lorenzo hoy, no quiero restarle mérito. Pero es evidente que mi rendimiento hoy ha sido inferior al del resto del torneo. Sé que si mi cuerpo aguanta, siempre tendré una oportunidad, pero es evidente que tengo que subir mi nivel. Tengo mucha confianza y motivación, sé lo que se avecina porque he estado en esta posición muchas veces en mi carrera, pero también tengo claro que necesito jugar mejor. Estoy con determinación para dar lo mejor de mí mismo''.

Sobre los números 1 y 2 del mundo también lo tiene claro: ''Mis grandes rivales siempre serán Roger y Rafa, eso no va a cambiar. Respeto mucho lo que están haciendo Jannik y Carlos y lo que harán durante los próximos 10, 15 o 20 años. Solo Dios sabe la cantidad de Grand Slams que ganarán. Esto es un ciclo natural del deporte y es genial para el tenis que estén construyendo esta rivalidad. Yo estoy creando mi propia historia y mi meta siempre es darme la oportunidad de disputar la final en estos eventos. Los Grand Slams son la razón por la que sigo jugando''. Concluyó sincero que ''ahora mismo, Sinner y Alcaraz son mejores que yo, tienen un nivel y calidad impresionante, pero no me voy a rendir. Lucharé hasta el final y trataré de derrotarlos''.