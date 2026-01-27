Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del miércoles 28 de enero | Djokovic, Sinner, Swiatek y Anisimova se lo juegan todo a una carta

La jornada del miércoles 27 de enero estará cargada de los partidos del peso pesado del grupo, Jannik Sinner además de la búsqueda del onceavo título de un Djokovic que pudo descansar tras la retirada en octavos de su rival

Se viene ronda de altura en el Open de Australia 2026, con los partidos el miércoles 28 de enero de los segundos mejores del mundo. En el cuadro femenino, Yelena Rybakina se enfrentará a Iga Swiaten y Jessica Pegula hará lo propio con Amanda Anisimova. En el masculino, Lorenzo Musetti y Novak Djokovic se verán las caras para saber quién jugará la semifinal, mientras que el actual campeón del torneo, Jannik Sinner, hará lo mismo con Shelton.

Horario día 11 Open de Australia - Cuartos de final

Aquí puedes consultar los horarios de los cuartos de final del Open de Australia 2026. Cabe recordad que en Melbourne son 10 horas más que en España, por lo que los partidos se disputarán en la madrugada y la mañana del miércoles 28 de enero, según los horarios peninsulares. Todos los partidos individuales tendrán lugar en el Rod Laver Arena.

01:30 - Elena Rybakina vs Iga Swiatek

Rybakina llega en un estado de forma impresionante a estos cuartos de final, si haber cedido un solo set en todo el torneo y con el servicio más letal de todo el torneo. Swiatek por su parte ha tenido un camino en el que ha tenido que superar algún que otro bache y a pesar de ser la número 2 uno. La posición en el ranking no significa nada, solo hay que ver como Coco Gauff ha perdido en menos de media hora en la misma ronda.

No antes de las 03:00 - Jessica Pegula vs Amanda Anisimova

Un duelo de contrastes y estilos entre compatriotas en los cuartos de final del Open de Australia 2026. Jessica Pagula llega con una confianza arrolladora después de destronar a la defensora del título, Madison Keys, sin haber cedido un solo set en lo que va de torneo. Anisimova vive su mejor momento tras alcanzar las finales de Wimbledom y el US Open el año pasado, buscando sus primeras semifinales en Melbourne.

No antes de las 04:30 - Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic

El actual número 5 del mundo llega también en el mejor momento de su carrera tras arrollar a Tylor Fritz en octavos por 6-2, 7-5 y 6-4. Y es que Musetti ha madurado su juego gracias a una nueva solidez al servicio que lo convierte en una amenaza real. Djokovic llega fresco tras avanzar debido al abandono de Jakub Mensik. Aunque el historial favorece ampliamente al serbio con un 9-1, el italiano ya le ha robado sets en sus citas grandes y su nivel actual es muy superior al de sus cruces pasados.

Desde las 09:00 - Ben Shelton vs Jannik Sinner

Termina la jornada de individuales con el vigente campeón, Jannik Sinner, que busca llevarse el tercer título consecutivo en Australia. El italiano ha dominado casi a placer todas sus rondas previas, aunque tuvo un susto debido a una mezcla del calor sofocante con los calambres que casi le deja KO. Ben Shelton llega en estado de gracia tras remontar a Casper Ruud en octavos, con una efectividad en la red casi perfecta. Eso sí, la balanza de encuentros juntos se torna para Sinner, que le ha ganado en 8 de nueve ocasiones que han coincidido.