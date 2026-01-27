Todos los resultados del Open de Australia 2026 el 27 de enero: Alcaraz alcanza su primera semifinal en Melbourne y Svitolina se enfrentará a Sabalenka tras pulverizar a Coco Gauff

Carlos Alcaraz se enfrentará en las semifinales a Zverev, mientras que Sabalenka lo hará contra Svitolina que ganó en dos sets a la norteamericana Coco Gauff

Los cuartos de final del Open de Australia 2026 han estado al rojo vivo. Los dos números uno han resistido estoicamente y ahora se las verán en la final contra una sorprendente Svitolina y un Zverev que ansia como agua de mayo su primer Grand Slam. Estos son los resultados de la jornada del 27 de enero en el primer grande de la temporada.

Aryna Sabalenka vs Iva Jovic (6-3, 6-0)

La número 1 no tiene piedad ante la estadounidense de 18 años a la que venció en dos sets. Tan solo 1 hora y 29 minutos le hicieron falta para dejar a la estadounidense sin opciones par seguir avanzando en el campeonato. A pesar de las condiciones de calor extremo en Melbourne, con casi 40 grados, Sabalenka impuso su potencia desde el primer minuto de juego. Logró 31 golpes ganadores, mientras que Jovic intentó cerrar el primer set en positivo para ella pero fue completamente imposible. Con este triunfo, la biolorrusa alcanza su cuarta semifinal consecutiva en este torneo y se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina por un lugar en la gran final.

Coco Gauff vs Elina Svitolina

Tremendo enfado se pilló Coco Gauff al finalizar el partido contra Elina Svitolina. Y no es para menos, ya que la ucraniana se cargó a la norteamericana en tan solo 59 minutos. La ganadora del US Open 2023 y del Roland Garros del pasado año no dio pie con bola, un mal día que le ha dejado fuera del Open de Australia. Svitolina no tuvo que hacer mucho más que disfrutar del partido, que duró menos de una hora en dos sets, terminando 6-1 y 6-2.

Alexander Zverev vs Learner Tien

El alemán puso fin al sueño del ganador de las Next Gen ATP Finals que se celebraron hace poco más de un mes. Una victoria contundente en la que el joven solo pudo ganar un set ante un impasible y experimentado Zverev, con un resultado de 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3). Un partidazo en el que Alexander conectó 24 aces y salvó los tres puntos de quiebre que enfrentó. Tien, con apenas 20 años, mostró una resistencia admirable desde el fondo de la pista, aunque no fue suficiente.

Carlos Alcaraz vs Alex de Miñaur

Día muy especial para el murciano, que consigue ascender a sus primeras semifinales en el Open de Australia tras derrotar al ojito derecho del público local, Alex de Miñaur, por 7-5, 6-2 y 6-1. Carlos Alcaraz comenzó con dudas, dejando que el australiano remontara un 3-0 inicial en el primer set hasta igualar 5-5. Sin embargo, el español recuperó su mejor nivel en el momento crítico para cerrar la mango, impusiendo un ritmo frenético y una precisión inalcanzable para el local. Carlitos rompe su techo en Melbourne y se cita con Alexander Zvenev por un puesto en la gran final del único Gran Slam que le falta en la colección.