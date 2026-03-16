Sabalenka culmina su venganza a Rybakina para levantar Indian Wells

Tras perder contra Elenea Rybakina en las finales de las WTA Finals y el Open de Australia, Aryna Sabalenka al final logró su venganza en la final de Indian Wells, levantando por primera vez la corona del WTA 1000 californiano

Aryna Sabalenka es la reina del tenis femenino, lo dice el ranking y lo muestran los últimos años, sin embargo, estos meses pasados le ha salido una rival a su altura, que además estaban consiguiendo ganarle en los momentos clave, las finales. Se trata de Elena Rybakina, flamante número 2 de la WTA y una rival con armas suficientes para igualar la potencia y el empuje de la bielorrusa. Tanto que en las finales de las WTA Finals y el Open de Australia el triunfo había sido para la kazaja, sin embargo, la historia ha cambiado en Indian Wells.

La bielorrusa conquistó este domingo por primera vez el torneo californiano en su tercera final en el desierto californiano, después de haber perdido la primera precisamente ante Rybakina. Además Sabalenka llegaba a esta final con un balance de 8-7 sobre Rybakina, pero en las cinco finales disputadas entre ambas, la kazaja se había impuesto en las cuatro últimas, y esta vez estuvo cerca de hacerlo, pero en un duelo apasionante, con remontada incluida, la de Minsk se impuso por por 3-6, 6-3 y 7-6 en 2 horas y 31 minutos, salvando incluso una bola de partido.

Sabalenka llegaba a la final de Indian Wells con un balance de 8-7 sobre Rybakina, pero en las cinco finales disputadas entre ambas, la kazaja se había impuesto en las cuatro últimas, incluido el Open de Australia en enero.

Remontada de campeona

De inicio Rybakina mantuvo el control de su saque y no enfrentó un sola bola de 'break' en todo el primer set, desesperando a Sabalenka al resto y rompiéndole pronto para ponerse 4-2, una rotura con la que se llevaría el primer set por 6-3. A partir de ahí se lanzó a por el partido y volvió a romper en el primer juego del segundo set, un 'break' que Sabalenka provocó con una doble falta, denotando que estaba fuera del partido. Pero cuando más frustrada estaba, llegó su reacción. La número uno del mundo quebró para recuperar el 'break' y sumó una segunda rotura para el 4-1, una ventaja que le valió para llevarse la segunda manga por 6-3.

Sabalenka había logrado darle la vuelta al partido y encaraba el set decisivo con el viento a favor. Además, tomó ventaja con un 'break' en el segundo juego de Rybakina y consolidó su ventaja hasta el 5-4, sirviendo para ganar. Contra las cuerdas, la kazaja rompió el juego de Sabalenka para igualar la manga. Y al saque, salvó cinco bolas de 'break' para llevar la final a un decisivo 'tie-break'. En él Rybakina llevó el mando hasta disponer de un punto de partido, que Sabalenka salvó, cogiendo aire para tres puntos después, cerrar el agónico partido y levantar su primer Indian Wells.