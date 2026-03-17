El Conde de Godó cierra un cartel de ensueño: mucho más que Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz volverá a ser la estrella más rutilante del Conde de Godó, segundo torneo más importante que se juega en España, pero no estará solo, pues en Barcelona habrá un cartel de lo más granado

La temporada de tierra batida cada vez está más cerca y muy pronto será el momento de ver a los grandes jugadores del planeta sobre la arcilla de Montecarlo, Madrid, Roma, París o Barcelona. Y es que precisamente en la Ciudad Condal se disputa uno de los torneos que sin ser Masters 1000 mejor elenco presentan y este 2026 no va a ser la excepción. De nuevo la figura de Carlos Alcaraz va a ser la principal, pero no estará solo, pues hasta 8 de los 20 mejores del planeta estarán presentes en las pistas del Real Club de Tenis de Barcelona.

A cuatro semanas de que arranque el evento, que se disputará del 11 al 19 de abril, el torneo ha cerrado la lista de jugadores inscritos con ocho tenistas entre los 20 primeros del circuito ATP. Además de Alcaraz, número 1 del mundo y vencedor del torneo en 2022 y 2023, también estarán presentes nombre de la talla de Lorenzo Musetti, 5ª raqueta mundial y otros dos 'top-10' como Alex de Minaur, 6º y Felix Auger-Aliassime, 8º. Completarán la terna de favoritos Casper Ruud, duodécima raqueta mundial y ganador en 2024 sobre la tierra de la capital catalana, Karen Khachanov y Andrey Rublev y el número 2 español, Alejandro Davidovich.

Menos jugadores, más espectáculo

Tras la reducción del cuadro a 32 tenistas el año pasado, el ATP 500 barcelonés ofrece un torneo más atractivo donde los cabezas de serie ya entran en juego desde el primer día. Alcaraz debutará el martes y, si avanza hasta octavos de final, será uno de los protagonistas de la sesión nocturna del jueves, una de las grandes novedades de 2026. Así lo ha valorado el nuevo director deportivo del evento, Tommy Robredo, que sustituye este curso a David Ferrer en el cargo: "Para nosotros es un lujo tener a Carlos aquí una vez más. Es el mejor del mundo y además esta jugando espectacular esta temporada. Y también a Ruud, ganador de 2024, o a De Miñaur, un gran luchador que siempre da espectáculo".

Una oportunidad de ver a Rafa Jódar en España

La nueva gran estrella del tenis español es Rafa Jódar, quien a sus 19 años sigue desarrollándose y buscando asentarse entre los 100 mejores del mundo, algo que aún está en proceso, pues no deja de ser un jugador en formación que hace unos meses jugaba en la universidad. No obstante, una de las mejores formas de crecer es gracias a invitaciones a grandes torneos y en Barcelona se la han concedido. La organización del evento ha tenido a bien dar esta oportunidad a "una promesa española que lo está haciendo muy bien esta temporada".