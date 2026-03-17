Camino de espinas para Carlos Alcaraz en Miami: debut con Fonseca, Draper, Musetti...

El Masters 1000 de Miami ha sacado a la luz sus cuadros y Carlos Alcaraz tendrá un camino durísimo desde su debut, pues si todo va como se espera, no podrá gozar de un solo partido tranquilo

El peor momento de la temporada 2025 para Carlos Alcaraz llegó en el Masters 1000 de Miami, cuando David Goffin, un antiguo top 10 pero lejísimos de sus buenos momentos, le pasó por encima en su debut. Ese fue un catalizador para el murciano, que entonces decidió dar un paso atrás y parar unas semanas, cogiendo un impulso que le valió para llegar a casi todas las finales posibles el resto del año. Pero este 2026 es otra historia, pues pese a que su último partido es la derrota en Indian Wells del sábado ante Daniil Medvedev, hasta ahora ha ido arrasando a quien se le ha puesto por delante. Y quiere seguir haciendolo, pero en Miami tendrá un cuadro que le va a exigir al máximo desde el primer día.

Aún en los torneos de gran nivel siempre suele haber partidos más cómodos, con rivales algo menores y que se pueden considerar trámites, pero esta ves el sorteo le ha jugado una mala pasada y le va a obligar a salir con el cuchillo desde la primera ronda en la que salte a pista, que será la segunda por ser cabeza de serie. En ella su hipotético rival es la gran promesa del tenis mundial, Joao Fonseca, siempre que el carioca gane en su estreno a Fabian Marozsan.

Fonseca, 39 del mundo, estaba cerca del top 20, pero unos torneos irregulares le hicieron caer de esta posición privilegiada, lo que le convierte en un hueso para los favoritos. Ya le pasó en Indian Wells a Sinner, aunque mucho más tarde, en octavos de final, cuando vivieron un partido muy tenso que conquistó el de San Cándido. Ahora será otra historia, pues el primer contacto de Carlitos con la pista será ante la joven estrella.

Khachanov, Draper, Medvedev...

Si consigue ganar a Fonseca desde ese momento Carlitos ya estaría en materia, pues el resto del cuadro que le espera no es ni mucho menos cómodo. El jugador murciano podría medirse en tercera ronda con Sebastian Korda o el cañonero francés Mpetshi-Perricard, mientras en la cuarta aparece Karen Khachanov. Y más adelante tiene un cuarto de final contra dos nombres de la máxima élite como Jack Draper o Taylor Fritz. Eso sí, esta vez en semifinales ha esquivado a Sasha Zverev y debido a la baja de Djokovic estará como cuarto cabeza de serie Lorenzo Musetti, quien podría ser su rival, o si no otras opciones son Alex de Miñaur o Alexandr Bublik. Todo ello para llegar a una nueva final y buscar mantener el final que lleva mostrando estos meses.