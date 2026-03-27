Coco Gauff sigue el ejemplo de Serena Williams y 'amenaza' a Aryna Sabalenka

La jugadora estadounidense se cuela en la final del Masters 1000 de Miami tras aplastar en semifinales a Karolina Muchova

El Masters 1000 de Miami va quedando definido, sobre todo en lo que a su cuadro femenino se refiere. Cumpliendo con los pronósticos, la estadounidense Coco Gauff pasó por encima de la checa Karolina Muchova y se metió en su primera final en el torneo de Florida, donde hizo su debut y logró su primera victoria del circuito hace 7 años.

La número 4 del mundo se impuso a la checa Muchova, número 14 del ranking WTA, por un doble 6-1 en un encuentro que tuvo una duración de 1 hora y 29 minutos. Tal triunfo permite a la jugadora de Atlanta alcanzar su sexta final de un masters 1000.

Gauff, a sus 22 años, sigue el ejemplo de Serena Williams al convertirse en la estadounidense más joven en alcanzar la final de Miami desde que la leyenda lo lograra en 2003, también con 22 años. Ya con tal hazaña bajo el brazo, la norteamericana, que escalará a la tercera posición del ranking con este triunfo, se enfrentará el sábado con la ganadora de la semifinal entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina, número 1 y 2 del mundo, respectivamente.

Dominio pleno sobre la jugadora checa

Volviendo a lo visto sobre la pista, la realidad es que el partido ante Muchova fue un monólogo de Gauff, que ha ganado los seis enfrentamientos hasta la fecha contra la checa, cediendo únicamente un set. La tenista local ganó un 78 por ciento de los juegos con su primer servicio, lo que compensó el 32 por ciento de éxito que tuvo con su segundo. Por contra, Muchova apenas ganó un 41 por ciento de los puntos con su saque. ¿Más datos? Resulta que Gauff ganó diez juegos consecutivos entre el 0-1, cuando Muchova empezó rompiendo su saque, y el 4-1 del segundo set.

Entre medias, la estadounidense tuvo diez oportunidades de 'break', de las cuales aprovechó cinco. Aunque Muchova también pudo recortar distancias, con ocho bolas de rotura en el partido, tan solo materializó la primera.

Un torneo con sabor especial para Coco Gauff

Tal cual suena. El torneo de Miami guarda un carácter especial para Gauff, quien nació en la localidad de Delray Beach (Florida), a menos de 60 kilómetros del Hard Rock Stadium, sede del Miami Open. La estadounidense cuenta en su palmarés con dos Grand Slam (US Open 2023 y Ronald Garros 2025) y con 3 WTA 1.000 (Cincinnati 2023, Pekín 2024 y Wuhan 2025).