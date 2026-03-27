Aryna Sabalenka sigue de dulce y ya acaricia el 'Sunshine Double'

La número 1 del mundo se verá las caras con Coco Gauff en la final del Miami Open tras ya salir campeona en Indian Wells

¡Ya tenemos final en el Miami Open! La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, alcanzó la batalla final por el título en el Masters 1000 de la ciudad de Florida al batir en semifinales a la número 2, la kazaja Elena Rybakina, situándose de ese modo a solo un paso de conseguir el prestigioso 'Sunshine Double', algo para lo que deberá vencer antes a la estadounidense Coco Gauff.

En un partido que duró una hora y 17 minutos, Sabalenka venció por 6-4 y 6-3 a Rybakina para alcanzar por segundo año consecutivo la final de Miami, donde se medirá el sábado, cómo decíamos, a la estadounidense Coco Gauff, número 4 del ranking WTA. El partido ante la kazaja podemos decir que duró lo que quiso la mejor del mundo, ya que con 4-4 en el marcador del primer set apretó los dientes para llevarse seis juegos consecutivos y arrasar hasta ponerse 4-0 en la segunda manga. Game over.

Siguiendo con el partido, tenemos que fue la reedición de la final de Indian Wells, en la que Sabalenka salvó una bola de partido en contra para levantar el trofeo, y del Abierto de Australia, donde Rybakina se llevó el triunfo. La bielorrusa no ha vuelto a perder un partido desde que cayó en Australia, y el título de Indian Wells le abrió la posibilidad de lograr este sábado en Miami el 'Sunshine Double', un hito que consiste en ganar ambos torneos de manera consecutiva, y que solo han conseguido Steffi Graf (1994 y 1996) Kim Clijsters (2005) Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiątek (2022) a nivel WTA.

Sabalenka y dos grandes rivalidades en el tenis femenino

Más allá de ser un nuevo (y apasionante) choque entre Sabalenka y Rybakina, este supuso una anomalía en la historia del deporte de la raqueta, ya que se trató de la primera ocasión desde 1987 en que las dos primeras jugadoras del ranking WTA se enfrentaban antes de la final en un torneo que no fuera Grand Slam o WTA Finals. "Realmente disfruto de nuestra rivalidad; ella es una jugadora increíble, siempre me lleva al límite y hoy pude desplegar un gran tenis", comentó la bielorrusa tras su victoria.

Los datos de Sabalenka en Miami intimidan. Hablamos de que no ha perdido aún un set y de una fortaleza envidiable con el saque, ya que ha ganado un 71 por ciento de los juegos con su servicio, mientras que apenas cedió dos roturas. ¿Y qué decir del Sabalenka vs, Gauff? Pues llegan a la final del sábado con el cara a cara igualado a seis victorias cada una, la última de ellas un triunfo de la bielorrusa en la primera fase de las WTA Finals del año pasado, mientras que Gauff se impuso en la última final de Roland Garros.

Jannik Sinner, tras los pasos de Sabalenka

Además de Sabalenka, el italiano Jannik Sinner, número 2 del ranking ATP, también aspira al 'Sunshine double' este año. En caso de que ambos ganaran en Miami, esta sería la tercera vez en la historia en el que un tenista masculino y otro femenino lograsen este hito el mismo año. Ocurrió anteriormente en 1994 (Pete Sampras y Steffi Graf), 2005 (Roger Federer y Kim Clijsters) y en 2016 (Novak Djokovic y Victoria Azarenka).