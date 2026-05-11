Rafa Jódar - Learner Tien: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Roma Open 2026

El joven jugador español está a un paso de colarse en los cuartos de final del torneo italiano, el cual se celebra en la Ciudad Eterna

Llega la hora de ver de nuevo en acción a Rafa Jódar. El jugador madrileño se clasificó para los octavos de final del Masters 1.000 de Roma tras una sufrida victoria ante el italiano Matteo Arnaldi y ahora le toca verse las caras este martes 12 de mayo con Learner Tien, otro joven prodigio que ocupa el 21º puesto del ránking ATP con tan solo 21 años.

El de Leganés, de 19 años, llega muy confiado tras mostrar una gran fortaleza mental frente a Arnaldi, a quien fue capaz de levantarle un 3-1 en contra en el tercer y definitivo set. Así explicaba lo ocurrido sobre la pista.

"Nunca es fácil jugar contra un italiano aquí en Roma. Así que simplemente intenté mantener la calma, intentar jugar mi tenis. Matteo también jugó muy bien durante el segundo set y también en el tercero. Así que traté de estar ahí en cada punto, aceptando lo que fuera que pasara durante el partido. Súper, súper feliz de conseguir la victoria aquí", señala.

El recorrido de Rafa Jódar en 2026

El joven jugador español está rindiendo de manera espectacular. En el ATP 250 de Marrakech logró su primer título profesional al vencer a Marco Trungelliti (6-3 6-2). Y no fue flor de un día, ya que seguidamente llegó a las semifinales del Conde de Godó y alcanzó los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid. Está por ver su techo en Roma, pero sin duda está en línea ascendente.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Learner Tien?

El partido entre Rafa Jódar y Learner Tien correspondiente a la cuarta ronda masculina del Roma Open 2026 tendrá lugar este martes 12 de mayo. Juega en el último turno de la pista central, en torno a las 13:00 horas, si bien no hay hora fija.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Roma Open 2026

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y es la plataforma que retransmite el mejor torneo italiano a través de sus canales.

La opción alternativa para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

El WTA 1.000, por su parte, también puede verse por Tennis Channel, en la plataforma Orange TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en este tercer Master 1.000 de tierra batida, con especial atención a los tenistas españoles.