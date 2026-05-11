Samu López destaca la clave del éxito de Carlos Alcaraz: "Es un jugador totalmente coachable"

El entrenador del murciano ha analizado a la nueva generación de tenistas que hay en el circuito y ha destacado la principal virtud que hace que entrenar a Alcaraz sea un auténtico placer

Samuel López aterrizó en el cuerpo técnico de Carlos Alcaraz para ejercer de segundo entrenador y para aliviar la carga de trabajo de Juan Carlos Ferrero debido a la apretada agenda que empezaba a tener el murciano.

Sin embargo, en 2026, se ha convertido en su único y principal entrenador tras la ruptura que se produjo con el valenciano por temas contractuales. Y en una entrevista que ha concedido en Youtube ha hablado alto y claro sobre la evolución del tenis y, en especial, de las jóvenes promesas que salen cada año.

Para Samuel López, trabajar con Carlos Alcaraz es un gustazo, sobre todo, porque, pese a su estatus mundial, es un jugador que sabe escuchar y tiene ganas de seguir aprendiendo. Para el técnico, es ahí donde radica la clave de que algunos lleguen más alto que otros: “Hay jóvenes que no mejoran porque no introducen cosas nuevas en su juego".

Y ahora que en España ha salido una nueva partida de jóvenes tenistas, como Rafa Jódar, Martín Landaluce o Dani Mérida, López recalca lo que tienen que hacer. Incorporar recursos nuevos aunque les lleve tiempo e, incluso derrotas por el camino: “Si tú quieres ser el mejor, tienes que invertir y atreverte”.

En este mismo sentido y en relación a su pupilo, destacó su principal virtud: "Carlos Alcaraz es un jugador totalmente coachable”. O lo que es lo mismo, que siempre está dispuesto a escuchar los consejos y correcciones de su equipo de trabajo.

El miedo al error es algo que Samuel trata de corregir cuando coge a un tenista, porque entiende que es la principal amenaza para un jugador que necesita mejorar.

Asimismo, ha confesado parte de su metodología de trabajo en la academia: "Cada cierto tiempo le preguntamos al jugador qué está entrenando y con qué objetivo. La idea es que cada ejercicio tenga sentido y que el propio tenista entienda cómo ese trabajo puede ayudarle a competir mejor".

La recuperación de Carlos Alcaraz va por buen camino

Y mientras tanto, la gran incógnita sigue siendo cuándo reaparecerá Carlos Alcaraz. El murciano dijo adiós en el Conde de Godó y se ha perdido ya tanto el Masters 1000 de Madrid como el de Roma, así como ha confirmado que no participará en Roland Garros.

Así, algunos le están aconsejando que tampoco acude a Wimbledon y que se recupere de una lesión de muñeca que podría complicarse en caso de no curarse bien y perjudicarle para el resto de su carrera.

Al menos, en su cumpleaños, ya se le pudo ver con una nueva férula, de 'movilización', para tener cierto rango de movimiento que le permita no perder tanta musculatura.

Las primeras previsiones sobre su regreso a las pistas, si se siguen los plazos fijados, apuntan a que el número dos del mundo regresará en la gira de hierba, muy probablemente en Queen's, donde le tocaría defender título.

La ausencia de Carlos Alcaraz marca el Masters 1000 de Roma

La ausencia de Carlos Alcaraz pesa. Su baja por lesión afecta no solo a lo deportivo, también a lo económico. Y el Masters 1000 de Roma es el ejemplo. Menos reventa, impacto comercial reducido y pérdida de audiencia. Al menos, así lo ha analizado el experto y CEO de la consultora Sportmaster, Pietro Barbera, en una entrevista en EFE.

Y es que el impacto directo de la baja de Alcaraz tiene matices. Barbera defiende que el 'sold out' del torneo ya estaba prácticamente garantizado tras la pasada edición, por lo que el efecto directo en la venta de entradas es limitado. Pero en lo que sí afecta es en la caída del mercado secundario, la reventa.