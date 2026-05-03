Muy malas perspectivas para el futuro inmediato de Carlos Alcaraz

Wimbledon parece difícil e incluso, algunos como Corretja se lo desaconsejan; y otros creen que tardará algunos meses más en volver a jugar con normalidad

Lo que parecía un simple dolor en la muñeca puede traer un fuerte dolor de cabeza a Carlos Alcaraz. El tenista murciano señaló tras su partido de primera ronda del Godó ante Virtanen que no era nada, pese a ser atendido en pista, y que ya había ocurrido otras veces.

Sin embargo, al día siguiente no entrenó y se retiró de la cita catalana entre rumores de que la lesión era más grave de lo que parecía. Algo que confirmaría luego con su renuncia a jugar en el Madrid Open.

La alarma saltó con el comunicado en el que también anunciaba que no jugaría ni Roma ni Roland Garros y dejaba en el aire su fecha de regreso. "Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", indicaba en el comunicado.

La perspectiva no es muy buena, pues ya ha renunciado a dos meses de la temporada y no es solo los muchos puntos que defendía en este tramo, sino cómo evolucionará de la lesión en un lugar muy delicado que, por ejemplo, acabó con la carrera de Juan Martín del Potro.

La gran duda está en si podrá recuperarse para jugar en Wimbledon, pero las miradas están puestas más allá y en cómo le puede afectar eso a su carrera deportiva.

Corretja cree que no volverá en hierba

Sobre este caso han hablado esta semana el director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, y el extenista y comentarista televisivo, Alex Corretja, que se mostraron muy cautos a la hora de valorar el posible regreso del tenista murciano.

"Después de un mes y medio que quizás esté fuera de competición, veremos cuándo puede volver a entrenar. Empezar en la época de hierba no sé si va a ser lo más fácil porque a veces ahí haces malos gestos, te meten saques abiertos y te puedes fastidiar la muñeca", señalaba en El Larguero de la cadena Ser, donde auguraba que no debería jugar la temporada de hierba si tiene alguna duda y pedía "máxima paciencia" con Carlos Alcaraz.

"Hay que pensar en el día a día, dejar que ese tendón se vaya recuperando lo mejor posible y no ponerse una fecha concreta", afirmó el catalán, quien no tiene "claro que vaya a llegar a Wimbledon".

"No tengo ni idea de cómo está yendo la recuperación, solo estoy deseando que vuelva como todo el mundo, pero yo ahora mismo me lo plantearía como 'vamos a ver lo qué sucede'. (...) Sobre todo, no hay que presionarle, que vuelva cuando él crea que está preparado", sentenciaba.

Feliciano López pide calma y explica el problema

Similar opinión tiene un Feliciano López, quien explica la importancia de tener recuperada la muñeca y asgura haber visto a Carlos Alcaraz con las ideas muy claras. "Cuando Carlos hizo sus declaraciones en los Laureus, vi que es consciente de que es una lesión seria. Además, tiene una edad en la que no tiene que correr. Tienen que tener tranquilidad", asegura el toledano.

López sabe lo que son esas lesiones y lo serio que hay que ponerse con ellas. "La muñeca es un tema difícil porque hay muchos huesos, cartílagos... es una parte, además, que el tenista necesita no al 100, sino al 200 por cien, porque todo se hace con la muñeca. Si no está al 100 por cien y está al 80 es un problema más grande que si eso pasa en otra parte del cuerpo", avisa.

Mouratoglou cree que lo de Alcaraz va para largo

Más negativo se muestra al respecto el que fuera el entrenador de Serena Williams o Grigor Dimitrov, Patrick Mouratoglou, quien cree que para volver a ver a Alcaraz jugando con normalidad pueden pasar varios meses. "No va a poder entrenar nada, le llevará tiempo recuperarse. Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal", advierte el francés.

Lo positivo, según él, es que Alcaraz sea no se muestre ansioso por volver y esté mirando su lesión con una madurez impropia de su edad. "No va a poder entrenar nada, como mucho empezar a encordar. Luego, le llevará tiempo recuperarse. Él ha dicho que su carrera es larga y que no la va a poner en peligro a corto plazo, aunque este sea muy importante. (...) Me alegro de que esté pensando en el futuro en lugar de centrarse en el corto plazo", añadía un Patrick Mouratoglou que habla sin conocer la lesión que padece, pero sabiendo lo que puede tardar en recuperar una parte clave del cuerpo que no se va a usar en muchas semanas.