Carlos Alcaraz renuncia a Roland Garros, pone en duda su vuelta y provoca la reacción de Jannik Sinner

El tenista murciano no confirma cuándo podrá volver a jugar y el italiano asegura que es unamala noticia para el tenis

La peor noticia se confirmó y Carlos Alcaraz no estará finalmente en Roma y Roland Garros. La lesión sufrida en su debut en el Godó, a la que el tenista murciano restó importancia en un principio, al final ha sido la que le ha dejado fuera de toda la temporada de tierra.

La triste noticia la certificó el propio Alcaraz, quien había dejado entrever a su paso por Madrid que esto podía suceder. "Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", escribía el murciano.

La ausencia de Carlos Alcaraz le hace peligrar su situación en la clasificación y da alas a su gran rival, Jannik Sinner. El italiano ya le quitó el número uno en Montecarlo, pero el español podía recuperarlo en estos dos torneos siguientes. No sólo no lo logrará, sino que perderá muchos más puntos, pues defendía los títulos de Roma y Roland Garros. Y, si llega a Wimbledon, lo hará después de dos meses sin competir.

"Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", añadía un Carlos Alcaeaz al que todo el mundo ha aconsejado que se tome muy en serio cualquier lesión para poder alargar su carrera.

No es la primera vez que el español se lesiona en la temporada de tierra, pues ya el pasado año fue baja en Madrid y, en la campaña anterior, se perdió más de un torneo. Pero en ambas ocasiones llegó a Roland Garros bien y, en las dos, lo ganó.

Jannik Sinner reacciona al anuncio de Alcaraz

Jannik Sinner conoció la noticia de la lesión de su gran rival nada más acabar su partido en el Madrid Open 2026 ante Benjamin Bonzi y no dudó en enviarle unas palabras cariñosas.

"El tenis necesita a Carlos y es mejor cuando está alrededor. Esto me hace mirar el cuadro y ver los partidos de diferente manera, aunque a Alcaraz sólo le hubiera visto en la final", reconoce un Sinner que no "sabe" si ahora es "más favorito en París y Roma".

"Le he enviado un mensaje deseándole una pronta recuperación porque es doloroso y muy triste para todo el mundo del tenis su ausencia", añadía.

"Cuando eres joven, las lesiones puede pasar, pero creo que va a volver más fuerte que antes, aunque una lesión en la muñeca, que es una zona muy sensible, se puede complicar. Espero que vuelva bien. Creo que también es bueno que Carlos Alcaraz y su equipo hayan decidido parar y volver cuando esté competitivo. Supongo que su objetivo ahora será Wimbledon", sentenciaba el italiano.