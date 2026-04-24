Trungelliti denuncia haber sufrido racismo en su partido contra Dani Mérida

El argentino ha usado sus redes sociales para denunciar el ambiente tan hostil bajo el que tuvo que jugar ayer en la Caja Mágica contra el tenista español

La suerte le dio una segunda oportunidad al argentino Marco Trungelliti en el Mutua Madrid Open siendo repescado de la fase previa, pero el argentino no se imaginaba lo que iba a tener que sufrir en ese nuevo intento por conseguir un billete para la segunda ronda. Intentó cobrarse la revancha dos días después, el tenista español contó con un apoyo masivo en las gradas. Y lo acabó pagando.

Tanto que incluso ha aprovechado sus redes sociales para denunciar el comportamiento que hubo en la Caja Mágica, a su juicio con actos racistas y faltas de respeto de algunos seguidores en la grada.Durante el partido disputado en la pista 3 de la Caja Mágica hubo tensión, especialmente en el tercer set, el definitivo para dirimir el vencedor. El recinto estaba lleno y tuvo que ser interrumpido durante varios minutos por la negativa de Trungelliti a seguir con el choque debido al comportamiento del público.

La situación fue a más. El ambiente subió y se caldeó paulatinamente y el argentino pidió la presencia del supervisor y denunció insultos. El sonido de bocinas y silbidos molestaron al jugador en un ambiente más propio de partidos de Copa Davis o de otros deportes, como el fútbol, que del tenis.

El mensaje de Trungelliti en las redes sociales

. El triunfo fue para el español que ganó tras salvar dos puntos de partido y avanzó a la segunda ronda del torneo.

Trungelliti horas después, ha hecho público su malestar con lo sucedido y aprovechó su cuenta de instagram para acular a los seguidores de la Caja Mágica de racismo y de faltar al respeto. "Para terminar con el tema de anoche: ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. Me importa? No", ha señalado en Instagram.

Dani Mérida reconoce que el ambiente estuvo caliente

El español Dani Mérida se mostró feliz por haber ganado un partido épico que recordará siempre, aunque que reconoció que se "calentó un poco de más", ante el argentino Marco Trungelliti, que paró el encuentro porque, según dijo, le insultaron desde la grada.

Un poco tenso y nervioso del ambiente pero me han ayudado hasta el último punto y por eso me lo he terminado creyendo", dijo Dani Mérida tras ganar y salvar dos puntos de partido.

"Creo que hemos vivido un partido algo especial, no suelen ser tan al límite. Se ha calentado y se ha parado. No sé qué se han dicho y se ha calentado un poco de más", recalcó cuando le preguntaron por ese momento en el que el argentino se plantó en mitad del tercer set y se quejó del comportamiento de la grada. Llamó al supervisor del torneo y un miembro de seguridad advirtió con expulsar a los seguidores a los que Trungelliti señaló.

pero no podíamos estar parando cada minuto o minuto y medio para que no hubiera parón cada dos o tres puntos", finalizó Mérida en su intervención mediática, restando relevancia a la situación y se mostró feliz por el apoyo recibido en un encuentro en el que no llegó a desplegar su mejor tenis.