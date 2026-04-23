Betis - Real Madrid: alineación posible de Real Betis y Real Madrid en la jornada 32ª de LaLiga EA Sports

El 'Ingeniero' recupera a Antony, Diego Llorente y el dudoso 'Cucho' Hernández, mientras que el otrora lateral derecho pierde a Arda Güler, que se une a la amplia lista de ausencias por lesión del segundo de la clasificación de Primera división

Isco Alarcón, artífice de la remontada en la última visita de los blancos, entonces de naranja, al Benito Villamarín.IMAGO

Con su infantería a examen, tanto por su nivel de respuesta en plena Feria de Abril, máxime tras el fiasco europeo ante el Sporting de Braga, como por los posibles problemas añadidos en los accesos precisamente por la celebración de tan magna cita a muy pocos kilómetros, el Real Betis vuelve a La Cartuja, escenario hace nada de su triste despedida de la UEL, para intentar acercar aún más la consecución de la quinta plaza, la del único billete pendiente para el segundo torneo continental y, quién sabe, la que podría recoger un premio gordo en forma de Champions League si Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se portan mejor que Bayern de Múnich y Friburgo el próximo mes.

Los de Manuel Pellegrini, que sólo tiene las bajas por lesión de Junior Firpo y Ángel Ortiz (llegaron a tiempo Diego Llorente y el 'Cucho' Hernández), lo que permite mandar de nuevo a Pablo García para que ayude al filial, reciben a un Real Madrid casi sin opciones de pelear el título con el FC Barcelona, aunque siempre peligroso. Titubea en las últimas jornadas la escuadra de Álvaro Arbeloa, que tendrá en la capital hispalense las ausencias por problemas físicos de Thibaut Courtois, Eder Militao, Rodrygo Goes, Arda Güler y puede que Raúl Asencio.

El posible once verdiblanco

La cercanía con el choque del martes y el regreso tras sanción (y un bienvenido descanso) de Antony Matheus dos Santos propicia que se espere, como poco, esa rotación respecto al equipo de Girona. Seguirá bajo palos Álvaro Valles, mientras que podrían entrar Héctor Bellerín y Ricardo Rodríguez en los laterales, con Marc Bartra y Natan de Souza con ventaja sobre Diego Llorente en el eje. Por delante, Sofyan Amrabat y Marc Roca podrían continuar, sin descartar a Sergi Altimira, al tiempo que Pablo Fornals y Giovani Lo Celso se disputan la plaza de mediapunta (es pronto para una titularidad de Isco Alarcón), con Ez Abde en la izquierda y seguramente Cédric Bakambu en punta.

El posible once merengue

De si Álvaro Arbeloa imprime un carácter más ofensivo (con Brahim Díaz) o defensivo (con Eduardo Camavinga) a su rombo de la medular dependerá en gran parte la alineación merengue, con Andriy Lunin en portería, Trent Alexander-Arnold en la derecha y Álvaro Carreras o Ferland Mendy en el lateral zurdo. Por dentro, Antonio Rüdiger junto a Dean Huijsen. Las otras tres piezas de la 'sala de máquinas' serán con toda seguridad Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde y Jude Bellingham, con la punta de lanza habitual, conformada por Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, pues parece improbable que tenga minutos arriba Gonzalo García.

Ficha técnica posible del Real Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca o Altimira, Amrabat; Antony, Fornals o Lo Celso, Ez Abde; y Bakambu o 'Chimy' Ávila.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Álvaro Carreras o Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga o Brahim, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

Árbitros: Soto Grado (riojano), con el asturiano González Fuertes en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 21:00 (DAZN LaLiga).