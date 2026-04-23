El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, critica a LaLiga por mantener el Betis - Real Madrid en plena Feria de Abril y advierte de las consecuencias

El primer edil hispalense ha acusado a la institución presidida por Javer Tebas de poner en riesgo un correcto servicio de movilidad para los aficionados verdiblancos al coincidir el partido con la multitudinaria celebración que se vive estos días en la ciudad

Mientras miles de sevillanos y visitantes seguirán disfrutando este viernes de la Feria de Abril, el Real Betis afrontará un partido de altos vueltos ante el Real Madrid en La Cartuja a partir de las 21:00 horas. Ya de por sí, las entradas del equipo verdiblanco en su provisional casa están siendo bastante importantes a lo largo de toda la temporada, batiéndose en varias ocasiones los récords de asistencia. Pero la visita del conjunto blanco, con un gran número de seguidores en Andalucía, hace prever que la afluencia será mayor si cabe que en otros encuentros.

Por ello, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mostrado especialmente crítico y molesto con la decisión adoptada por LaLiga. Pero antes de señalar a la institución encabezada por Javier Tebas ha querido agradecer que la Real Federación Española de Fútbol, con Rafael Louzán al frente, sí se mostrase condescendiente al cambiar la fecha fijada inicialmente para la disputa de la final de la Copa del Rey que tuvo lugar el pasado sábado entre Real Sociedad y Atlético de Madrid.

Agradecimientos a la RFEF por cambiar la Copa del Rey

"Quiero agradecer que se cambiara la fecha porque era un partido que se iba a jugar el sábado de Feria de Abril, por eso me gustaría agradecer que atendiese la solicitud del Ayuntamiento y adelantase el partido", aseguró en la Cadena Cope, donde a renglón seguido detalló que desde LaLiga, en cambio, nadie se puso en contacto con el consistorio para informar de una decisión que dificulta los dispositivos de movilidad y seguridad por la presencia de dos importantes eventos.

El mensaje a LaLiga y su petición

"Me gustaría que LaLiga hubiera preguntado al Ayuntamiento de Sevilla si ese partido, el Betis - Real Madrid, era oportuno o no. Yo creo que en este país se tiene que abrir el debate de que la Liga de Fútbol Profesional no puede tomar una decisión unilateral o solo consultando en este caso al Betis y al Real Madrid y no consultando al ayuntamiento de la ciudad, sin tener en cuenta el impacto organizativo", recalcó.

Así, el primer edil hispalense insistió en que el hecho de haber fijado dicho encuentro de LaLiga en plena Feria de Abril es una decisión que dificultará la respuesta más oportuna. "Porque puede ocurrir lo que va a ocurrir mañana, que con un dispositivo importantísimo en el recinto ferial, que se lleva planificando durante mucho tiempo, hay que atender también la demanda de todos esos sevillanos que se quieren desplazar al estadio de La Cartuja", explicó.

Sabe que será complicado: "Ya empiezo a pedir disculpas"

En este sentido, incluso dejó entrever que no será fácil poder atender la demanda de los aficionados vediblancos, que se harán todos los esfuerzos posibles para ello. "Será un día complicado, ya empiezo a pedir disculpas a los muchos aficionados béticos que se desplacen, que por supuesto van a tener medios, pero los recursos de los ayuntamientos, ni de este ni de ningún otro, son infinitos", destacó.

El dispositivo para la Feria de Abril se mantendrá inalterable

Los medios que ya están destinados para facilitar los desplazamientos a la Feria de Abril, por mientras tanto, se mantendrán inalterables, siguiendo el plan previsto. "Hay un dispositivo de lanzadera de entrada y salida de la feria que no se puede tocar. Evidentemente se dará servicio al Estadio de La Cartuja. Pero hay que abrir el debate en este país, insisto, de que la Liga de fútbol no puede tomar una decisión unilateral o consultando sólo a dos equipos, sin consultar también a los ayuntamientos", sentenció.

Con respecto a la buena marcha del plan de seguridad preparado para la Feria de Abril, por su parte, José Luis Sanz también quiso mostrar su satisfacción. "Es un dispositivo muy importante, una organización que requiere mucha planificación desde hace ya mucho tiempo y que, bueno, gracias al trabajo que ellos hacen disfrutaremos de una gran feria", sentenció.