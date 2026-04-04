LaLiga carga de partidos al Betis en plena Feria de Abril al adelantar la visita del Real Madrid

La patronal ha sacado del fin de semana la visita del Real Madrid a La Cartuja y carga de partidos a los heliopolitanos en el tramo central de la fiesta hispalense con varias consecuencias

Lance del partido de la primera vuelta entre el Real Madrid y el Betis.IMAGO

El Betis afronta la Feria de Abril con un calendario apretadísimo una vez que LaLiga ha anunciado los horarios de las jornadas 32 y 33 del campeonato doméstico. Tanto es así que los verdiblancos disputarán dos duelos en 72 horas en plena celebración de la fiesta primaveral hispalense.

La primera jornada que se disputa es curiosamente la 33 debido a la celebración de la final copera el sábado 18 de abril en Sevilla y se jugará en horario intersemanal. Más concretamente, los de Pellegrini se desplazarán a Montilivi para el choque contra el Girona el martes 23 de abril a las 21:30 horas.

LaLiga adelanta el Betis-Real Madrid al viernes de Feria

El problema reside en la designación de fecha y hora para el duelo de la jornada 32, en la que los béticos reciben en La Cartuja al Real Madrid. Y es que la patronal ha decidido sacar este partido del fin de semana y adelantarlo al viernes, por lo que el Betis tiene doble cita en el tramo principal de la Feria de Abril.

De ese modo, el Betis-Real Madrid, correspondiente de la jornada 32, tendrá lugar en La Cartuja el viernes 24 a partir de las 21 horas. Entre todos los choques, LaLiga ha apostado por este importante encuentro a pesar de los problemas que puede conllevar en diferentes frentes, entre ellos el dispositivo de seguridad.

Y es que el partido contra el Real Madrid, que habitualmente genera expectación y moviliza mucho público coincide con uno de los días fuertes en el recinto ferial de Los Remedios.

Mes de abril muy cargado

A estos partidos, muy cercanos en el calendario, se suman los partidos que el Betis afrontará con anterioridad en el mes de abril empezando por el de este tarde contra el Espanyol en casa. No en vano, el miércoles se medirá con el Braga en Portugal en la ida de los cuartos de final de la Europa League, mientras que el domingo 12 se desplazará a Navarra para enfrentarse con Osasuna en El Sadar a partir de las 14:00 horas.