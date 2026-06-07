Los otros siete futbolistas a los que el Betis no quitará ojo en el Mundial 2026

El Betis ha batido su récord de mundialistas, con un total de siete representantes; pero además también verá otras siete caras conocidas en el torneo que se celebra a partir del jueves en Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá arrancará el próximo jueves, día 11 de junio, y dejará un nuevo récord de participación del Real Betis con los siete representantes que ha mandado: los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, el argentino Giovani Lo Celso, el colombiano Cucho Hernández, el mexicano Álvaro Fidalgo, el suizo Ricardo Rodríguez y el congoleño Cédric Bakambu.

Sin embargo, el club verdiblanco también estará muy atento a otros seis futbolistas que vistieron los colores verdiblancos. Es curioso, porque a pesar de la enorme sensación de injusticia que ha dejado la decisión de Luis de la Fuente de prescindir de los servicios de Pablo Fornals a pesar de su excelente temporada, la selección española tiene mucho acento bético.

No en vano, entre los 26 futbolistas que buscarán la segunda estrella para la 'Roja', hay dos formados en la cantera de Los Bermejales y también se encuentra uno de los héroes de la Copa del Rey ganada en 2022. También hay béticos en Marruecos (también tres en total), en Portugal, en Senegal y en Argelia.

Gavi, Fabián y Borja Iglesias, con la selección española

El futbolista del FC Barcelona Pablo Páez Gavira, 'Gavi' (21 años), es natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Comenzó a jugar en La Liara Balompié y a los ocho años firmó por el Real Betis, pero sólo tres después se fue a La Masia. Justo del mismo pueblo es Fabián Ruiz (30), que acaba de levantar con el PSG su segunda Champions consecutiva.

También entró en la cantera heliopolitana con apenas 9 años, para recorrer todas las categorías, disputar 59 partidos (3 G y 7 A) con el primer equipo y dejar 30 millones de euros en caja con su venta al SSC Napoli. El tercer bético con España es Borja Iglesias (33), quien vistió las Trece Barras entre 2019 y 2024 disputando 181 encuentros (52 G + 12 A). Se medirán en el Grupo H a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Chadi Riad, compañero de Abde y Amrabat en Marruecos

También tendrá el Betis tres amigos en la selección de Marruecos, ya que junto a Abde y Amrabat estará el central Chadi Riad (22), flamante campeón de la UEFA Conference League con el Crystal Palace -que derrotó en la final al Rayo Vallecano.

El equipo inglés le fichó en el verano de 2024 por 15 millones de euros que el club se repartió con el Barça, dueño de la otra mitad de sus derechos. Como verdiblanco jugó 30 encuentros. Poco a poco va viendo la luz tras pasarse más de un año en blanco por una gravísima lesión de rodilla. Encuadrado en el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Haití.

Senegal convocó a Assane Diao, pero no a Sabaly ni a Nobel Mendy

También ha recorrido el camino desde la Ciudad Deportiva Luis del Sol hasta el Mundial 2026 el extremo senegalés Assane Diao (20), criado en Badajoz e internacional español hasta categoría sub 21 pero que eligió jugar con la absoluta de su país natal. Al Betis llegó tras pasar por el CP Flecha Negra pacense y el Balón de Cádiz.

Su progesión fue meteórica y aunque sólo le dio tiempo a sumar 47 partidos con el primer equipo (6+3), se fue al Como 1907 en enero de 2025 reportando ingresos por 12 millones de euros más variables. Esta vez, Youssouf Sabaly y Nobel Mendy no han sido convocados por Senegal, que se enfrentará a Francia, Noruega e Irak en el Grupo I.

La Argelia de Aissa Mandi intentará frenar las ganas de Lo Celso por colgarse una estrella

Otra cara conocida que la afición del Betis verá en el Mundial 2026 es la del central de la selección de Argelia Aïssa Mandi (34 años), quien se enfrentará en la Fase de Grupos a la Argentina de Gio Lo Celso (no está Guido Rodríguez), a Jordania y a Austria.

Ahora en las filas del LOSC de Lille, el zaguero fichó por el Betis en el verano de 2016 procedente del Stade Reims francés y se marchó libre en 2021 rumbo al Villarreal CF después de terminar contrato. Entre medias sumó 173 encuentros (8+4).

Rui Silva, internacional por Portugal, se enfrentará a Bakambu y al Cucho Hernández en la Fase de Grupos

Por último, en la convocatoria de Portugal figura Rui Silva (32), portero del Sporting CP que militó en el Betis durante 117 encuentros oficiales desde el verano de 2021 hasta enero de 2025, cuando se marchó cedido con una obligación de compra que dejó en caja 4,5 millones de euros.

Su caso será el más curioso de todos, ya que se enfrentará a los dos delanteros de Pellegrini en esta 25/26: los lusos están en el Grupo K junto a la República Democrática del Congo de Cédric Bakambu, la Colombia del 'Cucho' Hernández y Uzbekistán.