Los dos récords históricos que el Betis puede perder en el Mundial 2026: de Guardado y Denilson a Messi, Cristiano Ronaldo y Rashford

El argentino y el portugués, siempre insaciables, aspiran a superar varios registros históricos; entre ellos, las cinco participaciones de Andrés Guardado. Además, el inglés persigue una curiosa marca de Denilson de Oliveira: el jugador número 12 de la historia de los mundiales

Este jueves, 4 de junio, se ha activado ya la cuenta atrás: sólo quedan siete días para que dé comienzo el Mundial 2026 que se celebrará de maneja conjunta en Canadá, Estados Unidos y México. En esta cita, el Real Betis ha dado continuidad a una temporada histórica que acabó con la clasificación para jugar por segunda vez la UEFA Champions League, tras 21 años de espera, y con un nuevo récord de representantes en una copa del mundo.

Ez Abde y el cedido Sofyan Amrabat, con la selección de Marruecos; el último servicio como béticos de Ricardo Rodríguez, que jugará su cuarto Mundial con Suiza, y de Cédric Bakambu, con la República Democrática del Congo, antes de terminar contrato el próximo 30 de junio; Giovani Lo Celso, con Argentina; Juan Camilo 'Cucho' Hernández, que ha encontrado premio en Colombia a su gran temporada; y el nacionalizado Álvaro Fidalgo, con México. Con estos futbolistas, el Betis eleva a siete su listón en un Mundial 2026 en el que todo apunta a que dos de sus exfutbolistas más ilustres, Andrés Guardado y Denilson de Oliveira, perderán sus respectivos récords mundialistas.

El excentrocampista y el exatacante sí seguirán siendo los dos futbolistas extranjeros que más veces defendieron la camiseta del Betis en LaLiga EA Sports: 178 y 186 veces, respectivamente; aunque el jugador foráneo con más partidos en la historia de la entidad es William Carvalho con 223, cinco más que el mexicano (218) y 16 por delante del brasileño (207). Denilson también es uno de los tres futbolistas que ganaron el Mundial como verdiblanco (2002), junto a los argentinos Guido Rodríguez y Germán Alejo Pezzella (2022).

Messi y Cristiano Ronaldo desbancan a Carbajal, Guardado, Rafa Márquez y Matthaus

A día de hoy nadie ha jugado más veces un Mundial que los mexicanos Andrés Guardado, Antonio Carbajal y Rafa Márquez y el alemán Lothar Matthaüs, con cinco ediciones en sus botas. Sin embargo, en el Mundial 2026, dos viejos conocidos de LaLiga española como el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi marcarán un nuevo registro con seis citas. En el caso del ex del Betis, actual ayudante de Dani Fragoso en el Betis Deportivo, jugó en los mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022 -los dos últimos, ya como verdiblanco-.

Como dato curioso cabe remarcar que en el torneo que arranca la próxima semana también será la sexta Copa del Mundo en la que figure como convocado por la selección azteca el exportero del Granada CF, entre otros muchos equipos, Guillermo 'Memo' Ochoa. Sin embargo, como no jugó ni un minuto en Alemania 2006 ni en Sudáfrica 2010, la FIFA sólo le cuenta tres (cuatro con éste).

Rashford puede dejar a Denilson sin el cartel de 'Jugador número 12' de la historia del Mundial

Denilson de Oliveira, recordado extremo brasileño del Real Betis que se mantuvo en activo hasta los 45 años, jugó 12 partidos en los Mundiales y en 11 de ellos entró desde el banquillo de suplentes. Es otro récord de la competición al que nadie se ha acercado desde 2002. En este Mundial 2026 lo puede desbancar el inglés Marcus Rashford. El jugador cedido en el FC Barcelona por el Manchester United suma nueve encuentros entrando como revulsivo con la selección de Inglaterra.

Además, también se pueden batir en este Mundial 2026 otras marcas como la mayor número de victorias, con las 16 de Messi acechando las 17 que Miroslav Klose estableció en 2010; o la del máximo goleador histórico, honor que también ostenta el exinternacional alemán con 16, sólo tres menos que el argentino (13) y cuatro por delante del francés Kylian Mbappé (12). Los que fueran compañeros en el PSG también aspiran a alcanzar las tres finales de Cafú (1994, 1998 y 2002), ya que tienen dos cada uno: 2018 y 2022 el rosarino y 2014 y 2022 el madridista.

El central portugués Pepe es el goleador más longevo, con 39 años; pero su marca puede ser pulverizada por su compatriota Cristiano Ronaldo, con 41; por el croata Luka Modric, con 40, y por el bosnio Edin Dzeko, también con 40. Más complicado parece el reto del belga Thibaut Courtois de desbancar al inglés Peter Shilton y al francés Fabien Barthez como los porteros que más encuentros acabaron imbatidos en la fase final de los Mundiales, con un total de 10. El meta del Real Madrid suma siete.