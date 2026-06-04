Oliveira pone los dientes largos a Antony con sus éxitos en el Betis: una convocatoria de Champions

El legendario exdelantero y el extremo, que comparten orígenes en Sao Paulo (Brasil), se han juntado en un encuentro con marcado color verdiblanco

Antony Matheus dos Santos y Ricardo Oliveira han protagonizado un encuentro de Champions en clave Real Betis. Presente y pasado glorioso de la camiseta de las Trece Barras, dos afamados paulistas e internacionales con la selección de Brasil que forman parte de la historia del club sevillano se han juntado con motivo de la visita del extremo a su país aprovechando las vacaciones después de finalizar la 2025/2026 y de quedarse fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026.

Antony dos Santos, nuevo invitado de Ricardo Oliveira en 'A Convocaçao'

El actual '7' verdiblanco, que días atrás ya compartió unas imágenes visitando las instalaciones del Sao Paulo en compañía de su hijo, ha concedido una entrevista para 'A Convocaçao', el podcast que presenta el legendario dorsal '12'. Lo primero que hizo Antony fue regalar una camiseta del Betis que fue recibida con efusiva emoción por parte de Oliveira.

Luego, el anfitrión le mostró una vitrina en la que lucen las camisetas de todos los clubes en los que militó y que cuenta con varias joyas: una réplica de la UEFA Champions League que conquistó con el AC Milan en la 2006/2007, la que a día de hoy sigue siendo la única equipación del Betis en la Champions y, sobre todo, las botas que lució en la final de la Copa del Rey de 2005.

Antony ya ha conseguido emular al exdelantero con la celebrada segunda clasificación para la máxima competición europea de toda la historia bética, pero todavía envidia el relato de Oliveira de lo que significa ganar un título con el Betis. A él se le escapó en la final de la UEFA Conference League de 2025 y es su gran anhelo. También tienen en común buenos registros anotadores: el delantero celebró 37 en los 74 encuentros oficiales que jugó en dos etapas distintas y el extremo suma ya 23 (más 15 asistencias) en 72 citas a pesar de la pubalgia que ha arrastrado.

Oliveira muestra a Antony la única camiseta de un Betis de Champions y las botas de la final de la Copa del Rey 2005

"¡Ven conmigo! 'A Convocaçao' (La Convocatoria) ha llegado. Hoy es otro día de grabación. Hoy va a sentase aquí, a mi lado, un gran amigo. Jugó una Copa del Mundo (Qatar 2022), es campeón olímpico con Brasil (Tokio 2021), y estoy seguro de que va a ser un rato muy especial. La convocatoria ha llegado", anuncia a modo de avance el propio Ricardo Oliveira en sus 'stories' de Instagram para presentar a Antony.

"Es un placer conocerte. ¡Ay, esa camiseta! Gracias, gracias. Yo me quedé así como '¿Le pido la camiseta o no?' Digo '¡Nada! Si él no trae una camiseta para mí, se la pido'. ¡Y aquí está la camiseta. ¡Oh! ¡Cómo amo a este Betis, chico! ¡Qué genial!", comienza un emocionado Oliveira, besando el escudo de la camiseta que le regala un Antony que se ha quedado fuera del Mundial 2026.

"¡Mira, la de la Champions!", exclama Oliveira señalando la camiseta del Betis de la temporada 05/06. "Y allí están las botas con las que marqué el gol de la final de la Copa del Rey en el 2005. Mira el tamaño de esto, chico. Mira el tamaño", le dice -comparando con los ligeros modelos actuales- mientras Antony sostiene esa pieza de museo. "¿Cómo jugabas con esto? Hoy no se puede, no puedes. Al día siguiente no puedes ni andar, ¿verdad?", remarca el invitado justo antes de pasar a una sala en la que charlaron de fútbol mientras tomaban café y dulces.

En los próximos días se emitirá este encuentro de manera íntegra en el canal de YouTube de 'A Convocação', un podcast que Oliveira presenta así: "Este espacio reúne historias extraordinarias de atletas que tuvieron el honor de vestir la camiseta de la selección brasileña. Aquí conocerás historias entre bastidores, desafíos, superación de obstáculos, trayectorias profesionales, fe, familia y momentos inolvidables vividos dentro y fuera de la cancha. Presentado por Ricardo Oliveira, exdelantero centro que jugó en importantes clubes del fútbol mundial como Santos FC, Sao Paulo FC, AC Milan y la selección brasileña".