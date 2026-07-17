Ernesto Valverde, el sustituto de la Federación para Luis de la Fuente

El periodista Pipi Estrada, en Radio Marca, aseguró que el ex técnico del Athletic Club era el elegido por la RFEF para suplir al de Haro, en el que no confiaban. "Hasta la Federación ha sido enemiga de Luis de la Fuente", afirmó

Luis de la Fuente disputará este próximo domingo 19 de julio la cuarta final consecutiva desde que seleccionador de España. Todo empezó con la UEFA Nations League de junio de 2023, en la que se alzó con el título. Luego le siguieron la Eurocopa 2024 que la Roja también ganó, nuevamente la Nations League de junio del pasado año con derrota ante Portugal y la de este domingo.

Con estos resultados Luis de la Fuente se ha ganado la confianza total como seleccionador de España aunque según apuntó el periodista Pipi Estrada en el programa de Radio Marca 'La Tribu', en la RFEF "estaban esperando". El citado periodista apuntó este mismo viernes que Luis de la Fuente estaba en entredicho por parte de la Federación en la ronda de dieciseisavos donde recordemos, España se enfrentó a Austria y venció por un claro 3-0.

Ernesto Valverde era el sustituto de Luis de la Fuente según Pipi Estrada

Pipi Estrada se mostró bastante enfadado en el programa de 'La Tribu' de Radio Marca cuando se trataba el tema de Luis de la Fuente y su puesto como seleccionador de España. El citado periodista apuntaba, visiblemente molesto, que la Federación había sido enemiga de Luis de la Fuente y que en dieciseisavos le estaban "esperando" con un sustituto que era el ex de Athletic Club y Barcelona, Ernesto Valverde. "Hasta la Federación ha sido enemiga de Luis de la Fuente. No me tiréis de la lengua cuando realmente en dieciseisavos le estaban esperando hasta en la Federación. Ya tenían un sustituto, el Txingurri Valverde. El enemigo lo tiene dentro de la Federación. Lo que pasa que ahora si es campeón del mundo... lo que pasa que yo soy Luis de la Fuente y si soy campeón del mundo...", declaró Pipi Estrada.

Pipi Estrada le pide a Luis de la Fuente que se vaya de la selección

Pipi Estrada, después de su sorprendente revelación sobre las intenciones de la Federación con Luis de la Fuente y apuntando a Ernesto Valverde como el sustituto del de Haro, le mandó un mensaje directo al seleccionador. Pipi Estrada invitó a Luis de la Fuente que si era campeón del mundo se fuese del cargo de seleccionador: "Luis si eres campeón del mundo, vete".

El contrato de Luis de la Fuente con la selección española

Antes de que Luis de la Fuente asumiese el cargo de seleccionado en diciembre de 2022 (debutó en marzo de 2023), el técnico había acumulado un gran currículum en las categorías inferiores de España con el Europeo sub 19 y sub 21 además de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Cuando aterrizó definitivamente en la absoluta de España, Luis de la Fuente firmó un contrato hasta 2028, es decir, fecha en la que se celebrará la Eurocopa en la que la Roja es la vigente campeona. El Mundial de 2030 se disputará en España como una de las tres sedes por lo que si Luis de la Fuente logra salir campeón este próximo domingo, cualquier duda de la Federación debería desaparecer.