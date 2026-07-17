El árbitro de la final del Mundial: España invicta y Argentina firmó una dolorosa derrota

Slavko Vincic, esloveno de 46 años, será el encargado de impartir justicia el próximo 19 de julio en el Met Life Stadium entre la Roja y la albiceleste. A los de Scaloni los arbitró en la derrota del Mundial de Catar ante Arabia Saudí por 2-1

Los detalles de la final del Mundial 2026 que disputarán España y Argentina el próximo 19 de julio se siguen conociendo. Con los protagonistas ya decididos, uno de los detalles que faltaba por conocer era la designación arbitral. La FIFA anunció en la madrugada de este mismo viernes que el esloveno Slavko Vincic, de 46 años, con experiencia en Champions League, además de este propio Mundial, será el encargado de que solo se hable de fútbol.

La designación de Slavko Vincic trae recuerdos muy diferentes para España y para Argentina. Vincic dirigirá en la final del Mundial su tercer partido en esta cita tras el apasionante Brasil - Marruecos en la fase de grupos y el Jordania - Argelia, también en la misma ronda. En los dieciseisavos de final también impartió justicia en el México - Ecuador.

Slavko Vincic será el árbitro de la final entre España y Argentina

Slavko Vincic ha sido designado como el árbitro principal de la final del Mundial que disputarán España y Argentina el próximo 19 de julio en el Met Life Stadium. El esloveno estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič que actuarán como asistentes y por el jordano Adham Makhadmeh que será el cuarto colegiado.

Las experiencias de España y Argentina con Slavko Vincic

España puede estar 'tranquila' en relación a la designación del esloveno Slavko Vincic. El colegiado de 46 años ha arbitrado a España en cinco ocasiones y uno de los más recordados es la semifinal de la Eurocopa 2024. En dicho encuentro, España superó a Francia por 2-1 y se metió en la final ante Inglaterra.

Además, Slavko Vincic traerá buen recuerdo para los aficionados al Real Madrid ya que en ese mismo 2024 arbitró la final de la Champions League entre los blancos y el Dortmund que terminó con triunfo para los españoles.

Argentina no estará tan contenta con la designación de Slavko Vincic ya que el esloveno les traerá malos recuerdos del último Mundial. En la cita de 2022 en Catar, Slavko Vincic fue el colegiado que arbitró la sorprendente derrota de Argentina ante Arabia Saudí en la fase de grupos. Además, también arbitró en Catar el Gales - Irán. En lo que respecta a este Mundial, Slavko Vincic fue protagonista en el duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador ya que aplicando la norma llamada popularmente 'ley Vinicius - Presitanni', expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un jugador rival.