Luis de la Fuente apuesta por Lamine Yamal: "Hay que restarle ansiedad"

El técnico de la selección española no dudó de que al jugador del Barcelona le queda "el partido fantástico". El '19' se ejercitó este pasado al márgen por algunos problemas físicos que en principio no deberían impedirle estar en la final

Luis de la Fuente sabe que la pero fórmula con un jugador como Lamine Yamal es sobrecargarlo de presión. Luis de la Fuente fue el que le dio la oportunidad de debutar con la absoluta a Lamine Yamal y por lo tanto conoce a la perfección al jugador del Barcelona. Este pasado jueves, Luis de la Fuente atendió a La 1 de Televisión Española a poco menos de 72 horas para la final del Mundial.

Luis de la Fuente fue cuestionado por Lamine Yamal, que en la semifinal ante Francia se encontró nuevamente con una importante ración de patadas que le frenaron una y otra vez y que le impidieron mostrar su mejor nivel. De esta cuestión se quejó el capitán Rodri Hernández tras el encuentro ante Francia y pidió que le pitasen las faltas. "Llevamos tres partidos lidiando con esta situación, demasiadas, demasiadas faltas. Entiendo que alguna no sea, pero, hombre, estamos hablando de más de 10-15 faltas que el chico se va al suelo, le traban, y, hombre, tienes que pitarlas, porque si no, al final los defensas, si les dan, siguen haciendo lo mismo, lo van a seguir tirando al suelo y, hombre, la permisividad hoy ha sido bastante evidente", declaró el capitán de España.

Luis de la Fuente cree en Lamine Yamal antes de la final del Mundial

Luis de la Fuente, en el medio citado anteriormente, apostó por la mejor versión de Lamine Yamal en el único partido que le queda a la selección española en este Mundial. Pero el seleccionador también abogó por quitarle presión y ansiedad al jugador del Barcelona: "Estoy seguro que le queda todavía el partido fantástico del Mundial, y ya queda uno, pero sigo insistiendo en que hay que restarle ansiedad, presión".

El técnico de España, ya entrando en el partido entre España y Argentina del próximo domingo, apostó por no entrar en "disputas y provocaciones". Además, Luis de la Fuente comentó que tras la felicidad de meterse en la final del próximo domingo, es momento de seguir mejorando y eso pasa por pelear por el triunfo: "Es momento de estar feliz, hemos conseguido algo, y de qué manera se ha conseguido es importante. Como queremos seguir mejorando, pasa por pelear por ganar el Mundial".

Las fortalezas de España para superar a Argentina

A pesar de que se trata de la final de un Mundial lo que España jugará el próximo domingo, Luis de la Fuente no quiere inventos y apuesta por lo que le ha funcionado hasta el momento y que califica como fortalezas: "Controlando nuestras fortalezas somos un equipo muy poderoso, si nos salimos y queremos otro tipo de juego, estaremos más a merced del rival". Además, insistió nuevamente sobre estas fortalezas y por defender como hasta ahora lo ha hecho la Roja: "Tenemos que hacer nuestro juego, y seguir defendiendo como lo estamos haciendo. Más allá de los nombres y las posiciones, el desarrollo del sistema los futbolistas lo tienen muy interiorizado".

Sobre las disputas y provocaciones anteriormente citadas, Luis de la Fuente afirmó que España no se sentiría cómoda en ese escenario: "Tenemos un potencial futbolístico muy grande, igual que lo tiene Argentina, pero hay un escenario que no podríamos sentirnos cómodos". Seguidamente aclaró que no piensa que lo vaya hacer Argentina pero desde luego que la Roja no busca eso: "Que no digo que lo haga Argentina, pero nosotros no sabemos hacerlo. Estoy muy tranquilo, veo al equipo muy tranquilo, siendo fuese a la idea que nos ha traído hasta aquí estaremos más cerca de conseguirlo".