Luis Milla se deshace en elogios con Luis de la Fuente: "Hay que ponerle una estatua"

El exfutbolista y padre del actual jugador del Como ha atendido a ESTADIO Deportivo en los días previos a la final del Mundial entre España y Argentina, dónde ha apuntado las claves: "Los dos se van a respetar mucho, creo que han llegado las dos mejores selecciones", además de alabar al técnico de 'La Roja': "Ha sido fundamental"

Luis Milla Aspas (Teruel, 1966) ha atendido a ESTADIO Deportivo para analizar el Mundial 2026 que está firmando la selección española, entre otros temas. El exfutbolista del Barcelona o Real Madrid ha valorado el camino de los de Luis de la Fuente en este torneo, catalogando el mismo como "extraordinariamente bien". Además, no le han faltado los elogios hacia el técnico de 'La Roja': "Hay que ponerle una estatua".

Por otro lado, el padre del actual jugador del Como y ex del Getafe ha apuntado las claves de la final del Mundial entre España y Argentina, destacando que el combinado de Luis de la Fuente tiene que ser "capaz de seguir la línea del partido de Francia, jugar con ese espíritu". Sin embargo, Luis Milla ha confesado el importante matiz con el que juegan a favor lo de Scaloni: "Para mí tienen al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi".

Luis Milla: "Estamos viendo la forma de entender el fútbol que tenemos en España en los últimos 30-40 años"

- ¿Cómo está viendo a España en este Mundial?

- Extraordinariamente bien, como todo el mundo. Disfrutando mucho porque estamos viendo el camino, la esencia, la forma de entender el fútbol que tenemos en España durante los últimos 30-40 años. Yo creo que eso es de darle al valor porque al final seguimos continuando trabajando e insistiendo en esa forma de jugar, el perfil de jugadores, los clubes y las academias trabajan de buena manera, la preparación de los entrenadores es muy buena porque te da el nivel de todo, de toda la estructura del fútbol español y eso hace que estés en una final de un Mundial y ojalá ganemos.

- ¿Se esperaba que España iba a llegar a la final del Mundial cuando Luis de la Fuente sacó la convocatoria?

Yo la veía entre las cuatro primeras porque había sido campeona de Europa, estaba jugando bien...pero un Mundial necesita muchos detalles: tienes que jugar muy bien, tienes que sacar su mejor versión, se tienen que dar una serie de cosas que se te pongan de cara, arbitrajes, detalles, momentos determinados de un partido, que el míster sea capaz de acertar con los cambios. Ese tipo de pequeños detalles que hacen que puedan hacer ganar partidos a última hora, último minuto, un partido que se haya trabajado mucho.

Luis Milla: "Si me preguntas por un jugador de España, para mí Rodri"

- ¿Con qué jugador de España se quedaría hasta el momento?

- Yo quiero poner en valor, porque al final es muy fácil hablar de un jugador o dos, el juego colectivo. El equipo no está teniendo fisuras, está creciendo a partir de ahí. Pero si me preguntas por un jugador, para mí Rodri. Es un jugador que necesita cualquier equipo, sin hacer mucho ruido ha ido ejerciendo de líder, de líder silencioso y haciendo las cosas con una sencillez bárbara, pero eligiendo siempre el mejor momento y la mejor situación para que el partido o el juego fluya. Yo me quedaría con Rodri porque además es la posición que más conozca en mi carrera.

- ¿Cómo ve la final del Mundial ante Argentina? ¿Dónde pueden estar las claves?

- Pues el partido del domingo lo veo muy complicado, como no puede ser de otra forma porque es una final y sobre todo porque es una final ante un equipo argentino. Los dos se van a respetar mucho, creo que han llegado las dos mejores selecciones. Hay un matiz que tiene Argentina que para mí tiene al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con una edad ya, pero que está demostrando que con 38 años y sus habilidades y sus virtudes se puede jugar al fútbol, si tiene ilusión y pasión. Messi tiene mucho corazón, al igual que su equipo.

Las claves pueden pasar por España, que sea capaz de seguir la línea del partido de Francia, jugar con ese espíritu. Seguramente se van a encontrar con un partido con menos continuidad que el de Francia porque Argentina va a agarrar el partido, es un equipo muy canchero como son todos los argentinos, es un equipo que el otro fútbol lo maneja fenomenal y en eso posiblemente nos van a ganar. Entonces, ahí tiene que tener paciencia España para ir saneando lo suyo, controlar el partido, intentar que no tenga muchas pérdidas y que Argentina no encuentre verticalidad.

El otro día vimos que España no se puede aplastar demasiado defendiendo en su área porque ahí Argentina, si dejas pensar a sus centrocampistas pues tienen mucho nivel. Otra cosa fue Inglaterra que se equivocó en echarse para atrás porque metió más jugadores en defensa, desprotegió a su centro del campo y ahí perdió el partido. España juega con muchos centrocampistas y jugadores de diferentes líneas que se incorporan al centro del campo, por lo que ahí no van a tener ningún problema. Y luego que España sea capaz de acertar, que dentro del área de Argentina sea capaz de acertar.

Luis Milla alaba a Luis de la Fuente: "Ha sido fundamental"

- ¿Cómo valora la figura de Luis de la Fuente? ¿En qué escalón quedaría en caso de ganar el Mundial?

- Yo creo que ha sido fundamental, viendo sobre todo el Mundial, lo que viene haciendo, que viene de ser campeón de Europa. No sé la cantidad de partidos que lleva sin perder, hay que ponerle una estatua a ese hombre. Y luego la sensación del Mundial, que el equipo no empezó bien, porque terminas la temporada, los jugadores tienen que cambiar el chip, es una temporada dura, tienes que adaptarte a un país, pero Luis de la Fuente ha sido capaz de tener calma de tener tranquilidad, de seguir ejerciendo de líder y de convencer a los jugadores que hay una forma y una manera para pelear por ser campeón del mundo.