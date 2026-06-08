Bordalás vuelve a acercar posturas con el Getafe mientras Osasuna espera su decisión

El técnico alicantino prioriza seguir en el Coliseum y dirigir al equipo en la Conference League, aunque el conjunto rojillo lo mantiene en su lista para el banquillo tras lograr la permanencia en LaLiga

José Bordalás vuelve a estar más cerca del Getafe CF que hace apenas unos días. Lo que parecía una salida casi inevitable tras una propuesta de renovación a la baja se ha convertido de nuevo en una negociación abierta, con opciones reales de continuidad.

Según informa el Diario AS, las conversaciones entre el técnico y el club azulón siguen su curso y el ambiente es ahora más positivo. Mientras tanto, el CA Osasuna continúa pendiente de su futuro como una de las alternativas para su banquillo.

Bordalás quiere seguir en el Getafe, pero no a cualquier precio

La prioridad de Bordalás siempre ha sido quedarse en el Getafe. El entrenador alicantino quiere liderar al equipo en la próxima Conference League, una clasificación europea que ha reforzado su posición tras otro curso de enorme mérito en el Coliseum.

El problema llegó en la reunión del pasado martes. Sus representantes se encontraron con una propuesta económica inferior a la esperada y con cambios respecto a las condiciones que se habían venido trabajando durante la temporada. Aquello enfrió la negociación hasta el punto de situar su salida como el escenario más probable.

Sin embargo, la ruptura nunca fue definitiva. Durante los últimos días los contactos han continuado y el propio Bordalás estuvo este domingo en el Coliseum para tratar de acercar posturas con la entidad azulona. El mensaje de fondo no ha cambiado: quiere seguir, pero con un contrato acorde a su trayectoria y al resultado deportivo obtenido.

El Getafe rebaja la tensión y Celestini queda en espera

El Getafe llegó a preparar un futuro sin Bordalás. En ese escenario apareció con fuerza el nombre de Fabio Celestini, con un principio de acuerdo para asumir el banquillo si el alicantino finalmente no continuaba.

Esa alternativa sigue ahí, pero ya no parece tan inmediata. El club azulón ha rebajado la tensión y las diferencias se han reducido, aunque todavía no existe un acuerdo oficial. Las próximas horas serán decisivas porque el contrato de Bordalás expira a finales de mes y el Getafe necesita resolver cuanto antes su planificación.

La continuidad del técnico también afectaría directamente al mercado. Varios jugadores importantes han crecido bajo su mando y la clasificación europea obliga a construir una plantilla más amplia. Perder al entrenador en ese contexto habría supuesto abrir una reconstrucción mucho más profunda.

Osasuna vigila por si la renovación vuelve a torcerse

La situación también interesa en Pamplona. Osasuna busca entrenador y Bordalás está entre los nombres valorados para iniciar una nueva etapa en El Sadar. El club rojillo ya ha explorado su perfil, aunque sabe que la prioridad del técnico pasa por el Getafe.

Para Osasuna, Bordalás representaría un cambio de energía: carácter fuerte, experiencia en LaLiga y capacidad para ordenar equipos competitivos desde la intensidad. Su llegada tendría impacto inmediato, pero solo sería viable si rompe definitivamente las negociaciones con Ángel Torres.

Por ahora, el escenario se ha movido en sentido contrario. Lo que parecía una despedida anunciada se ha transformado en una negociación con margen para el acuerdo. Osasuna espera, Celestini queda en la recámara y el Getafe vuelve a creer en la continuidad del técnico que le ha devuelto a Europa.