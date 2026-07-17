Palo para Bordalás en el primer partido de pretemporada del Getafe: cuatro lesionados

El club azulón arrancó la pretemporada con victoria ante el Reading, pero el estreno dejó cuatro contratiempo en forma de lesiones, en un partido donde Satriano volvió a decidir y Christnatus Uche reapareció

El Getafe ha empezado en el día de hoy su pretemporada de manera oficial, con el encuentro ante el Reading en Olivo Nova Golf Resort. En este sentido, los de Bordalás se han podido estrenar con victoria en la 2026/2027, pero con las malas noticias de que hasta cuatro jugadores han caído lesionados, como han sido Abqar, Kiko Femenía, Djené y el fichaje y debutante en el día de hoy, Andrés García.

Por su parte, Bordalás comenzó con un once repleto de novedades: Letáček, Kiko Femenía, Djené, Abdel Abqar, Zaid Romero, Andrés García, Mario Martín, Terrats, George Andrews, Satriano y Borja Mayoral. Además, el encuentro tuvo como noticias destacadas el reestreno de Christantus Uche con la camiseta del Getafe y gol del Martín Satriano que le dio la victoria al conjunto azulón.

El Getafe volvió a recuperar sensaciones en la pretemporada

El Getafe volvió a ser testigo de la gran versión que demostró Martín Satriano desde su llegada en el mercado de fichajes de enero, con seis goles en 18 encuentros que fueron claves para dejar el equipo en posiciones de Europa. En este sentido, el uruguayo marcó las diferencias ante el Reading, de tercera división inglesa, con un disparo ajustado con pierna izquierda ante el que no pudo hacer nada Pereira.El Getafe pudo tener sus primeros minutos de la pretemporada y recuperar el físico de cara a las próximas citas que tiene fijada el conjunto de Bordalás, que fue intenso desde el área técnica. Además, al club azulón le esperan hasta cuatro choques por delante antes del comienzo oficial de LaLiga EA Sports, como son los duelos frente al Tenerife, Real Valladolid, Mónaco, Tottenham, una semana antes del debut contra el Alavés.

Serios contratiempos en el Getafe de Bordalás

Sin embargo, desde el minuto 22 comenzaron los problemas en el Getafe, ya que Abqar se retiró con un aparente tirón muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda que le obligó a abandonar el terreno de juego. Por ello, entro Boselli en su lugar, que también llegó en el mercado de fichajes de enero y finalmente se ha quedado en el club como jugador en propiedad. Por otro lado, Andrés García fue el siguiente en pedir el cambio en el choque.

El nuevo fichaje del Getafe, que llega como cedido procedente del Aston Villa, sintió una molestia muscular en el minuto 27 que le provocaron dos serios contratiempos para Bordalás en la primera parte. Todo ello, fruto de ser el primer partido de la pretemporada tras varias semanas sin competir al máximo nivel sobre el terreno de juego, por lo que desde el club tomarán máxima preocupación en los siguientes encuentros que vienen.

La vuelta de Christantus Uche con el Getafe ante el Reading

Por último, los problemas no cesaron en el Getafe, ya que Kiko Femenía dijo basta en el minuto 57, por lo que entró Alberto Risco. Misma situación con Djené poco después, en el 63', cuando entró al campo un Christantus Uche que podría quedarse en el club durante la inminente temporada. De esta manera, Bordalás cierra el primer amistoso de la pretemporada con cuatro importantes contratiempos que serán evaluados.

Además, Christantus Uche apenas tuvo protagonismo en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego. Satriano fue uno de los más activos en el Getafe, que recuperó a Ramón Terrats. durante el choque ante el Reading, que apunta a tener un papel especial en el once titular de Bordalás, dada su importancia en el tramo final de la pasada campaña.