Luis Milla y la llamada crucial de Cesc Fàbregas: "Te convence que te cuente lo que quiere de ti para dar este paso"

Luis Milla arranca su etapa en el Como destacando la llamada de Cesc Fàbregas, que fue decisiva para dar el salto y dejar atrás una etapa en el Getafe que, pese a sus altibajos, terminó de forma "inimaginable"

Luis Milla ha comenzado una nueva etapa en el Como. El jugador dijo adiós al Getafe tras cuatro temporadas y se pondrá a las órdenes de Cesc Fàbregas, al que ha querido alabar en una entrevista. En este sentido, el centrocampista ha reconocido que una llamada del técnico catalán "te convence para dar este paso". Por otro lado, el jugador ha apuntado que pudo llegar a Italia en enero: "La realidad es que hubo una posibilidad".

Luis Milla: "Por suerte las cosas llegan cuando llegan"

En una entrevista concedida al Diario Marca, Luis Milla ha hablado de la importancia que tuvo la llamada de Cesc Fàbregas: "Pues mucho, que te llame una persona como Cesc por cómo transmite, lo que quiere de sus equipos, la ambición que tiene por crecer, lo que está haciendo con este proyecto desde tan abajo... Te convence que te cuente lo que quiere de ti para dar este paso".

Por otra parte, el centrocampista del Como confesó que pudo firmar por el Como en enero: "Sí, la realidad es que hubo una posibilidad, pero los tiempos no fueron los correctos para que se pudiera dar. El Getafe estaba en un momento muy malo, después de ese mercado era mi peor momento personal. Quería haber dado ese paso antes, pero por suerte las cosas llegan cuando llegan, no se dio y pude hacer la mitad de temporada que para mí ha sido historia".

Luis Milla alaba la temporada del Getafe: "Es inimagibable lo que hemos hecho"

Luis Milla recordó la gran temporada que ha hecho el Getafe: "Después de cuatro años sufriendo mucho, en los que en el club hemos estado pegando al palo en muchos momentos para que se pudiera dar un drama y bajar a Segunda. Ver cómo estábamos durante la pretemporada, llegar a enero como llegamos, y acabar así… Es inimaginable lo que hemos hecho, lo que hemos podido sentir, lo que hemos podido vivir".

Además, el ex del Getafe añadió que "sobre todo, lo hemos hecho con una felicidad, con una alegría y con un día a día maravilloso. Nos hemos reído de nosotros mismos, de lo que éramos, de cómo podía ser lo que estábamos consiguiendo. No puedo ser más feliz de cómo he terminado mi etapa en Getafe, de lo que he conseguido al lado de mis compañeros y del cuerpo técnico. Es algo difícil de explicar".

Luis Milla: "Creo que es la decisión acertada y estoy muy feliz de haberlo hecho"

Sobre el hecho de jugar la UEFA Champions League, Luis Milla explicó que "cuando hay un equilibrio económico con lo deportivo y aparece la oportunidad de tu vida, de jugar Champions, que creo que es lo más grande que me ha pasado nunca, el sueño… Yo voy al Metropolitano a ver a Llorente y se me pone la piel de gallina con el himno, con el escudo de la Champions. Creo que es la decisión acertada y estoy muy feliz de haberlo hecho".

Luis Milla: "He hablado con Nico Paz, es un jugador determinante"

Luis Milla confesó las conversaciones que ha tenido ya en el Como: "He hablado con el míster, con el segundo entrenador, Dani Guindos, al que conozco, con la gente del club el día que estuve allí, con algún compañero… He hablado con Nico Paz también, cuando estaba a punto de quedarse. Él es de Tenerife y venía al Heliodoro cuando yo jugaba en el Tenerife, así que imagínate desde hace cuánto tiempo. Me han hablado maravillas del grupo, de la idea, de los entrenamientos, del club, de cómo quiere crecer y va dando pasos continuamente".

Por último, el nuevo jugador del Como destacó el nivel de Nico Paz: "Es un jugador determinante. Lo viene demostrando, ahora está con la selección. También dice mucho del club y de lo que están construyendo que Nico haya querido quedarse. Probablemente podría jugar en cualquier equipo de Europa y ha decidido seguir creciendo ahí. Creo que tiene claro que será capaz de mejorar y de ser un gran jugador".