Bordalás confirma las intenciones de Luis Milla: "Buscaba la salida a un club como el que ha ido"

El técnico del Getafe encara su renovación hasta 2028 con ilusión y sentido de pertenencia, además de asumir un verano complejo marcado por salidas importantes como las de Arambarri y Luis Milla: "Para ningún entrenador es sencillo que se vayan buenos jugadores como ha ocurrido esta temporada"

Bordalás ha comparecido en el día de hoy para comentar sus sensaciones tras renovar con el Getafe hasta 2028. Hace justo un mes el club lo hizo oficial y el técnico ha querido hablar de la decisión tomada, pese a tener fuertes intereses de otros equipos. Además, el entrenador del club azulón ha hablado de nombres propios como el de Luis Milla o Mauro Arambarri, que han sido dos de las salidas de la plantilla en este mercado de fichajes.

Bordalás y su renovación con el Getafe: "Ha sido una decisión sencilla"

Bordalás ha querido destacar la "ilusión" de continuar al frente del banquillo del Getafe: "Con mucha ilusión, estoy en el club con el que más me siento identificado, siento que me quieren, el cariño por parte de todos es una gran ilusión, estoy muy satisfecho. Darle las gracias a mi presidente, a la dirección deportiva y, sobre todo, a la afición, me he sentido muy querido, ha sido una decisión sencilla. Muy contento".

Sobre la renovación en sí, Bordalás explica que eso "significa que soy una persona querida, se reconoce el trabajo por parte del club. No es sencillo porque estamos viendo que en los tiempos que corren estar tantas temporadas no es sencillo ni fácil. Va a ser una temporada de mucha exigencia, tenemos el hándicap de las obras, va a ser un año muy difícil. Siempre las dificultades se solventan con más trabajo y compromiso".

Bordalás: "Para ningún entrenadores sencillo que se vayan buenos jugadores"

Por otra parte, Bordalás valoró las importantes salidas que ya ha anunciado el club: "Para ningún entrenador es sencillo que se vayan buenos jugadores como ha ocurrido esta temporada, solo podemos agradecerles a los futbolistas que estuvieron su compromiso, su rendimiento, nos ayudaron a todos a crecer, a hacer las temporadas que hemos hecho, a conseguir objetivos".

El técnico de Getafe les desea "lo mejor y a nivel personal también. Esto tiene el fútbol. El Getafe tiene unas necesidades, se ve en la obligación de desprenderse de jugadores importantes, llegan otros con menos experiencia en el club e intentaremos hacerlo lo mejor posible".

Bordalás: "Arambarri ha sido un jugador importantísimo muchas temporadas"

En este sentido, Bordalás habló sobre la marcha de Arambarri: "Mauro ha sido un jugador importantísimo muchas temporadas, es obvio. Para él, todo el reconocimiento. Le deseamos lo mejor en River. Fue una decisión más suya, quería estar cerca de casa, llevaba más de una década fuera. El club no podía decir que no por su compromiso estos años. Sabemos que es una baja muy importante".

El técnico del Getafe siguió dando detalles del por qué de su renovación con el Getafe: "Sobre todo, la ilusión, el reconocimiento, sentirte querido, muy identificado, no solo con el club, el cuerpo técnico, mi presidente, nos conocemos de hace muchas temporadas. Esa ilusión y ese sentimiento y ese compromiso son muy importantes a la hora de tomar decisiones".

Bordalás, sobre Luis Milla: "Es un chico con mucha experiencia que ha crecido mucho"

Otros nombres propios del mercado de fichajes del Getafe es Luis Milla, que ha fichado por el Como, lo que ha querido valorar Bordalás: "Es un chico con mucha experiencia que ha crecido mucho, está muy agradecido, no solamente al club, sino a todos, le hemos ayudado mucho. Él buscaba una salida a un club como el que ha ido, el club en esos momentos entendía que era una buena decisión".

Bordalás desvela que Luis Milla "nos llamó, nos dio las gracias, es un chico fabuloso, no solamente a nivel profesional. Le deseamos lo mejor como a todos los que se han marchado, al igual que Domingos, Iglesias, Diego… a todos los que han salido. Luis es un chico que va a tener en su nueva etapa suerte, le van a ir las cosas bien y le veremos pronto".

Por último, el entrenador del Getafe habló del futuro de Christantus Uche: "No me gusta personalizar porque muchas veces se personaliza y otras hay sentimiento y familia. Es un jugador muy importante, en estos momentos es jugador del Getafe, con la misma ilusión que todos sus compañeros, se va a incorporar. Contamos con él".