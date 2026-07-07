Los detalles del fichaje de Zaid Romero al Getafe: una oportunidad de mercado irrechazable

El argentino regresa en propiedad tras su gran segunda vuelta, rechaza al Celta de Vigo y se convierte en pieza clave del proyecto europeo azulón, reforzando una planificación a la que ya se han sumado oficialmente Boselli, Satriano y Mario Martín

Zaid Romero ha firmado su fichaje por el Getafe de manera definitiva. El argentino, que tenía contrato con el Brujas hasta 2028, ha aceptado la propuesta de la entidad azulona para regresar al conjunto de Bordalás como jugador en propiedad. De esta manera, el central, que fue clave en la segunda vuelta de la pasada temporada, firma hasta 2030, cumpliendo con los deseos de un técnico con el que era un fijo y líder en el eje de la zaga.

Zaid Romero, desde su llegada el pasado mes de enero al Getafe, llegó a disputar un total de quince partidos, importantes para que el club acabase en puestos de UEFA Conference League. Además, el central consiguió ver puerta en el choque contra el Mallorca, en una de las últimas jornadas y decisivas de LaLiga EA Sports. El argentino se une de esta manera a otros fichajes ya confirmados como los de Boselli, Satriano y Mario Martín.

El Getafe asegura su apuesta firme por Zaid Romero

El Getafe sigue perfilando su plantilla de cara a una importante temporada compitiendo en Europa. Además, el club confirmó la continuidad de Bordalás, figura clave en el proyecto de la entidad en el corto y medio plazo. Sin embargo, son diferentes las carpetas que Ángel Torres tenía que abrir durante el mercado de fichajes, como era la de resolver el futuro de los jugadores que llegaron cedidos en enero y tan buen impacto tuvieron.

Son los casos de futbolistas como Zaid Romero. El argentino debutó con el Getafe el pasado 26 de enero ante el Girona en Montilivi, en el once titular. Desde entonces, el central ha sido indiscutible en el resto de encuentros de LaLiga EA Sports. Solo fue baja durante tres partidos en el mes de abril y mayo por una sanción que recibió en el choque frente al Levante, dónde fue expulsado con tarjeta roja.

La propuesta del Getafe que ha aceptado Zaid Romero

Por ello, Zaid Romero ha firmado un contrato hasta 2030, confirmando su apuesta firme por el Getafe y diciendo adiós al Brujas tras dos temporadas, dónde apenas tenía continuidad. El central estará ligado a la disciplina azulona durante las próximas cuatro campañas. De esta manera, la entidad ha pagado una cifra en torno a los cinco millones de euros por su fichaje, siendo una oportunidad de mercado irrechazable.

Además, Zaid Romero rechaza al Celta de Vigo, que lo tenía como una de sus alternativas para reforzar la defensa en este mercado de fichajes. Pese a la importante salida de jugadores como Arambarri o Luis Milla, el club sigue dando buenas noticias con la continuidad del argentino, así como la de Martín Satriano, Sebastián Boselli y Mario Martín. Tras ello, los movimientos en El Coliseum no cesarán en las próximas semanas.

Comunicado oficial del Getafe anunciando el fichaje de Zaid Romero

"El Getafe C.F. y el Club Brujas han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Zaid Romero, después de que el argentino jugara cedido en el conjunto azulón durante la segunda mitad de la pasada temporada.

El Getafe C.F. incorpora de nuevo al central argentino para reforzar la defensa de José Bordalás. El defensa de 26 años, regresa al Coliseum después de haber vestido la camiseta azulona desde enero hasta final de temporada, en la que disputó 15 partidos oficiales y anotó un gol.

Formado en Godoy Cruz y con experiencia en clubes como Villa Dálmine, LDU Quito, Estudiantes de La Plata y Club Brujas, Zaid destacó durante su anterior etapa en Getafe por su solidez defensiva, su poderío aéreo y su rápida adaptación al equipo.

Con su regreso, el Getafe C.F. suma un futbolista que ya conoce la casa y que aportará seguridad y competitividad a la zaga azulona.

¡Bienvenido de nuevo, Zaid!"