El Getafe hace oficial la renovación de Bordalás hasta 2028

El Getafe ha confirmado las sospechas en torno al futuro de Bordalás, que firma hasta 2028 y despeja las dudas con su continuidad en el club azulón, que disputará la siguiente temporada la UEFA Europa League

El Getafe ha confirmado la renovación de Bordalás hasta 2028. Tras varios meses de incertidumbre en torno al futuro del técnico de Alicante, las sospechas se han hecho realidad y ya es oficial su continuidad en el club azulón. El entrenador, que se reunió recientemente con Ángel Torres, ha aceptado la propuesta de un equipo que ha acabado la temporada en la séptima posición con 51 puntos, por lo que disputarán la UEFA Europa League.

El Sevilla era uno de los equipos que mantenía el interés por el fichaje de José Bordalás. El técnico del Getafe se ha ido superando a lo largo de la temporada, con una temporada bajo mínimos, y que él mismo se quejó en diferentes ocasiones en rueda de prensa. Sin embargo, las diferentes incorporaciones firmadas en el mercado de invierno dieron un paso adelante a la plantilla para hacer historia alcanzando la plaza europea.

Nueva era de Bordalás en el Getafe

Bordalás comienza una nueva era en el Getafe. El técnico, que llegó en la temporada 2022/2023 tras su paso por el Valencia o Alavés, entre otros, ha conseguido ganarse el cariño de la afición de El Coliseum. Sin embargo, el entrenador de Alicante no terminaba de despejar las dudas a lo largo de la pasada campaña en rueda de prensa en torno a su futuro.

Además, el interés de Osasuna le podría haber hecho retrasar su decisión. En cualquier caso, Ángel Torres ha podido convencer a Bordalás para que siga al frente del proyecto del club, que jugarán en Europa League la siguiente temporada. Por ello, la renovación del técnico se suma a la de otro pilar como David Soria, que ha firmado hasta 2030. El meta ha sido uno de los grandes destacados de la plantilla en esta pasada campaña, con actuaciones que han provocado el éxtito del club en la 2025/2026.

Bordalás rechaza diferentes opciones para seguir ligado al Getafe

El Sevilla también seguía pendiente de los movimientos de Bordalás. En este sentido, la temporada del Getafe esta temporada dejó al técnico de Alicante en el escaparate de varios equipos de LaLiga EA Sports.

Cabe recordar que el conjunto azulón acabó la temporada en la séptima posición con 51 puntos, superando a otros candidatos como el Rayo Vallecano o Valencia. Además, tal y como ha informado la entidad, el técnico firma dos años más, hasta 2028, tras finalizar el último contrato, que acababa en este mes de junio.

El comunicado oficial del Getafe:

El Getafe Club de Fútbol y José Bordalás han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato por dos temporadas más, prolongando así su vinculación con nuestra entidad hasta junio de 2028.

José Bordalás es una de las figuras más importantes de la historia reciente del club. Desde su llegada al banquillo azulón en septiembre de 2016, el técnico alicantino ha sido el gran artífice de algunos de los mayores éxitos deportivos del club.

En su primera etapa, logró devolver al equipo a Primera División en la temporada 2016/17, culminando una extraordinaria remontada que permitió al Getafe C.F. regresar a la máxima categoría tan solo un año después del descenso. Posteriormente, consolidó al club en LaLiga y lideró una de las etapas más brillantes de nuestra historia, alcanzando un histórico quinto puesto en la temporada 2018/19 y logrando la clasificación para competición europea. Además, dirigió al equipo en una memorable participación en la UEFA Europa League, alcanzando los octavos de final y compitiendo al más alto nivel continental.

Tras su regreso al Coliseum en 2023, Bordalás volvió a demostrar su compromiso y capacidad de liderazgo, guiando al equipo hacia una nueva etapa de crecimiento y estabilidad en la élite del fútbol español. Bajo su dirección, el Getafe logró la permanencia en la máxima categoría en la última jornada de la temporada 2022/23, con una victoria decisiva en el José Zorrilla frente al Real Valladolid.

Desde entonces, su trabajo, carácter e identificación con Getafe han fortalecido aún más el vínculo entre el entrenador, el club y nuestra afición, culminando con una temporada para el recuerdo de todos los azulones y la clasificación del equipo para disputar la Conference League.

¡Enhorabuena, míster! Seguimos haciendo historia juntos.